В Москве зафиксировали близкое к рекордным показателям атмосферное давление

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Близкое к рекордным показателям атмосферное давление зафиксировали в Москве в четверг, сообщается на сайте "Метеоновости".
"Уже в утренние часы атмосферное давление в столице повысилось до 1009,7 гектопаскаля, что близко к суточному рекорду. Рекорд 13 июня был установлен в 1956 году, когда атмосферное давление составило 1009,9 гектопаскаля", - говорится в сообщении.
На сайте добавили, что в течение дня возможны небольшие колебания давления, в том числе и в сторону повышения.