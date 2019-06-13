В Москве зафиксировали близкое к рекордным показателям атмосферное давление

"Уже в утренние часы атмосферное давление в столице повысилось до 1009,7 гектопаскаля, что близко к суточному рекорду. Рекорд 13 июня был установлен в 1956 году, когда атмосферное давление составило 1009,9 гектопаскаля", - говорится в сообщении.