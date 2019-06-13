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РИА Новости

В Москве зафиксировали близкое к рекордным показателям атмосферное давление

Вчера, 13:05
1990
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВид на Москву со смотровой площадки "Лужники"
Вид на Москву со смотровой площадки Лужники
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Близкое к рекордным показателям атмосферное давление зафиксировали в Москве в четверг, сообщается на сайте "Метеоновости".
"Уже в утренние часы атмосферное давление в столице повысилось до 1009,7 гектопаскаля, что близко к суточному рекорду. Рекорд 13 июня был установлен в 1956 году, когда атмосферное давление составило 1009,9 гектопаскаля", - говорится в сообщении.
На сайте добавили, что в течение дня возможны небольшие колебания давления, в том числе и в сторону повышения.
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