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РИА Новости
Омская область

Омская область стала четвертой по содействию развитию конкуренции

Вчера, 13:05
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков после церемонии представления в конференц-зале областного правительства. 11 октября 2017
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков после церемонии представления в конференц-зале областного правительства. 11 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 13 июн – РИА Новости. Омская область по рейтинговой оценке Минэкономразвития РФ - первая в Сибирском федеральном округе и четвертая среди всех регионов России по содействию развитию конкуренции, сообщил в четверг губернатор Александр Бурков.
"Мы первые в СФО и четвертые среди всех регионов России по содействию развитию конкуренции. Постепенно улучшаем наши позиции и в вопросах государственно-частного партнерства", - отметил губернатор в своем выступлении с отчетом о деятельности регионального правительства за 2018 год на расширенном заседании областного парламента.
Глава региона сообщил, что уже сегодня на территории области действуют 46 и планируются к заключению еще 10 концессионных соглашений. Этот инструмент взаимодействия инвестора и власти планируется применить и в проекте строительства аэропорта "Омск-Федоровка".
По словам Буркова, Минтранс России поддержал проект строительства нового аэропорта в рамках концессионного соглашения, в котором участвуют инвестор, федерация и область. Вопрос не закрыт, но после многих лет "подвешенного состояния" появилась реальная перспектива, отметил он.
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Губернатор также напомнил, что по инициативе предпринимательского сообщества установлена нулевая ставка в отношении движимого имущества.
"У регионального бюджета при этом возникли выпадающие доходы. Мы сознательно выбрали этот вариант, ориентируясь исключительно на интересы развития местного бизнеса. Расширен перечень случаев, в которых не требуется получение разрешения на строительство линейных объектов. В результате в прошлом году по ускоренной процедуре подключено порядка 200 потребителей. Этот проект также долгие годы лежал под сукном и теперь увидел свет. Эффект налицо", - подчеркнул глава региона.
Также утвержден новый порядок начисления арендных платежей за земельные участки, предоставляемые предпринимателям без торгов. Снижена с 30 до 10% выкупная стоимость арендуемых земельных участков. Отдельные льготы введены по аренде земельных участков под объектами социальной сферы. На месяц сократили сроки получения разрешения на строительство, на 10 дней – время постановки на кадастровый учет.
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