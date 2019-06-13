Омская область стала четвертой по содействию развитию конкуренции

ОМСК, 13 июн – РИА Новости. Омская область по рейтинговой оценке Минэкономразвития РФ - первая в Сибирском федеральном округе и четвертая среди всех регионов России по содействию развитию конкуренции, сообщил в четверг губернатор Александр Бурков.

"Мы первые в СФО и четвертые среди всех регионов России по содействию развитию конкуренции. Постепенно улучшаем наши позиции и в вопросах государственно-частного партнерства", - отметил губернатор в своем выступлении с отчетом о деятельности регионального правительства за 2018 год на расширенном заседании областного парламента.

Глава региона сообщил, что уже сегодня на территории области действуют 46 и планируются к заключению еще 10 концессионных соглашений. Этот инструмент взаимодействия инвестора и власти планируется применить и в проекте строительства аэропорта "Омск-Федоровка".

По словам Буркова, Минтранс России поддержал проект строительства нового аэропорта в рамках концессионного соглашения, в котором участвуют инвестор, федерация и область. Вопрос не закрыт, но после многих лет "подвешенного состояния" появилась реальная перспектива, отметил он.

Губернатор также напомнил, что по инициативе предпринимательского сообщества установлена нулевая ставка в отношении движимого имущества.

"У регионального бюджета при этом возникли выпадающие доходы. Мы сознательно выбрали этот вариант, ориентируясь исключительно на интересы развития местного бизнеса. Расширен перечень случаев, в которых не требуется получение разрешения на строительство линейных объектов. В результате в прошлом году по ускоренной процедуре подключено порядка 200 потребителей. Этот проект также долгие годы лежал под сукном и теперь увидел свет. Эффект налицо", - подчеркнул глава региона.