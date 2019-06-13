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РИА Новости
Война в Сирии

Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе

Вчера, 13:04
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© Фото : Минобороны РФ/Vadim GrishankinВКС России в Сирии
ВКС России в Сирии
© Фото : Минобороны РФ/Vadim Grishankin
ВКС России в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Самолеты ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам в Идлибе, сообщили в Минобороны.

"В результате в районах населенного пункта Докмак и высоты Джебель-Таверта уничтожены крупные скопления боевиков и позиции полевой артиллерии, с которых осуществлялся обстрел турецкого наблюдательного поста", — говорится в релизе.

Координаты для атаки указала Анкара. Это произошло после того, как террористы-союзники "Джебхат ан-Нусры"* обстреляли наблюдательный пост турецкой армии, несмотря на договоренность о прекращении огня.
Турецкое командование попросило российский Центр примирения содействовать "в обеспечении безопасности своих военнослужащих и нанесении ударов по позициям террористов".
Сирийские правительственные войска по-прежнему не контролируют Идлиб. Москва и Анкара пытаются отмежевать вооруженную оппозицию от террористов, которые продолжают устраивать провокации.
Несколько дней назад ситуация в провинции обострилась. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что поблажек террористам не будет.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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