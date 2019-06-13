Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Самолеты ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам в Идлибе, сообщили в Минобороны.

"В результате в районах населенного пункта Докмак и высоты Джебель-Таверта уничтожены крупные скопления боевиков и позиции полевой артиллерии, с которых осуществлялся обстрел турецкого наблюдательного поста", — говорится в релизе.

Координаты для атаки указала Анкара. Это произошло после того, как террористы-союзники "Джебхат ан-Нусры"* обстреляли наблюдательный пост турецкой армии, несмотря на договоренность о прекращении огня.

Турецкое командование попросило российский Центр примирения содействовать "в обеспечении безопасности своих военнослужащих и нанесении ударов по позициям террористов".

Сирийские правительственные войска по-прежнему не контролируют Идлиб. Москва и Анкара пытаются отмежевать вооруженную оппозицию от террористов, которые продолжают устраивать провокации.

Несколько дней назад ситуация в провинции обострилась. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что поблажек террористам не будет.