Эксперты назвали страны, в которых россияне мечтают встретить старость

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В пятерку стран, где россияне мечтают встретить старость, вошли Италия, Испания, Норвегия, Германия и Швейцария, сообщает Aviasales.

Эксперты сервиса опросили пользователей, выяснив, где им было бы комфортнее всего жить в пожилом возрасте. Примерно 20% респондентов выбрали Италию. "Отличный климат, в любое время года доступны экологически чистые фрукты и овощи, дешевое вино, всегда есть что посмотреть — в любую сторону поехал - и масса туробъектов, - рассказал один из респондентов. - На юге существенно дешевле, чем в центральной части и на севере".

Еще 10% россиян, достигнув пенсионного возраста, мечтают пожить в Испании. По 9% голосов получили Норвегия, Германия и Швейцария. Аргументы - безопасность и качественное здравоохранение.

Кроме того, 6% высказались в пользу Кипра и столько же - за жизнь на пенсии в Таиланде. "Верю, что удастся заработать на домик на Кипре и постепенно туда перебраться", - сказала одна респондентка.

По 4% голосов получили Греция и Нидерланды. Пользователи отметили хорошую погоду и свежие продукты в Греции, безопасность и толерантность местных жителей в Нидерландах.

Замкнула десятку Чехия, за которую проголосовали 3% отвечавших. Россиян привлекают качественные продукты, хорошее состояние дорог, экология и чистый воздух.