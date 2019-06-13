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РИА Новости
Туризм

Эксперты назвали страны, в которых россияне мечтают встретить старость

Вчера, 15:12
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© DepositphotosИсторический центр города Сиена в Италии
Исторический центр города Сиена в Италии
© Depositphotos
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В пятерку стран, где россияне мечтают встретить старость, вошли Италия, Испания, Норвегия, Германия и Швейцария, сообщает Aviasales.
Эксперты сервиса опросили пользователей, выяснив, где им было бы комфортнее всего жить в пожилом возрасте. Примерно 20% респондентов выбрали Италию. "Отличный климат, в любое время года доступны экологически чистые фрукты и овощи, дешевое вино, всегда есть что посмотреть — в любую сторону поехал - и масса туробъектов, - рассказал один из респондентов. - На юге существенно дешевле, чем в центральной части и на севере".
Еще 10% россиян, достигнув пенсионного возраста, мечтают пожить в Испании. По 9% голосов получили Норвегия, Германия и Швейцария. Аргументы - безопасность и качественное здравоохранение.
Кроме того, 6% высказались в пользу Кипра и столько же - за жизнь на пенсии в Таиланде. "Верю, что удастся заработать на домик на Кипре и постепенно туда перебраться", - сказала одна респондентка.
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По 4% голосов получили Греция и Нидерланды. Пользователи отметили хорошую погоду и свежие продукты в Греции, безопасность и толерантность местных жителей в Нидерландах.
Замкнула десятку Чехия, за которую проголосовали 3% отвечавших. Россиян привлекают качественные продукты, хорошее состояние дорог, экология и чистый воздух.
Также в список стран для комфортной старости вошли Австралия, Новая Зеландия, Грузия, Япония, Словакия, Франция, Сингапур и Черногория.
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