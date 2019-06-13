Украинские пограничники провели учения на побережье Азовского моря

"Флотоводцы оглупели". Военный эксперт о легенде учений Украины на Азове Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря. В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, о чем, по его мнению, свидетельствует заявленная легенда учений.