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РИА Новости

Украинские пограничники провели учения на побережье Азовского моря

Вчера, 13:01
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КИЕВ, 13 июн - РИА Новости. Украинские пограничники провели учения на побережье Азовского моря, сообщила в четверг пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
"Боевые экипажи БТР и Humvee Донецкого пограничного отряда в полевых условиях, приближенных к боевым, в очередной раз отработали участие пограничных подразделений в противодесантной обороне побережья Азовского моря в районе проведения операции объединенных сил", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, пограничники, несмотря на резкие изменения погоды, совершили маневрирования на бронированной технике и метко били по целям, в том числе с ходу. Как отмечается, механики-водители усовершенствовали практические навыки по управлению боевой техникой, а наводчики башенно-пулеметных установок усовершенствовали навыки ведения огня днем и ночью.
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