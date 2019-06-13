Акции "Интер РАО" ненадолго подскочили после новости о дивидендах

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Акции "Интер РАО" краткосрочно поднимались в цене более чем на 14% на игре спекулянтов, однако быстро растеряли рост, отмечают аналитики.

К 12.36 мск акции энергокомпании повышались на 2,5%, ранее в четверг акции "Интер РАО" подскакивали на 14,2%, обновив исторический максимум - 4,872 рубля. Индекс Мосбиржи к этому времени растет на 0,2%.

"Интер РАО" во вторник сообщило, что направит часть средств от продажи акций "Иркутскэнерго" в объеме 7,922 миллиарда рублей на выплату дивидендов по итогам 2018 года, утвержденных на годовом собрании акционеров в размере 17,919 миллиарда рублей (25% чистой прибыли компании по МСФО). В четверг, после сильного скачка стоимости акций на бирже компания пояснила, что решение об источниках финансирования выплат не увеличит сам объем дивидендов.

Реакция цены акций "Интер РАО" (на новости по дивидендам - ред.) кажется чрезмерной, считает аналитик ИК "Велес Капитал" Алексей Адонин. Похоже, что резкое колебание котировок связано с новостью о том, что дивиденды за 2018 год (17,9 миллиарда рублей, как утвердили акционеры) будут выплачены не только из чистой прибыли, но и частично из средств, полученных от продажи доли в "Иркутскэнерго" (7,9 миллиарда - почти половина всей суммы), считает он.

"Я это трактую так, что из 25% чистой прибыли (17,9 миллиарда) компания выплатит 10 миллиардов и высвобождается возможность выплатить еще 7,9 миллиарда. Рынок, похоже, надеется, что компания выплатит 50% чистой прибыли по МСФО уже в этом году. Дивидендная доходность при этом достигнет 7,6%. Таким образом, рынок, который подскакивал за неполные два торговых дня на 19%, закладывает выплату 50% прибыли, что кажется несколько преждевременным, на наш взгляд "Интер РАО" направит 50% прибыли на дивиденды по итогам 2019 года", - сказал Адонин.