Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации , как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах. Роспотребнадзор дал гражданам, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.

В первую очередь покупателя должны насторожить подозрительно низкие цены. Зачастую в описании товаров также встречаются слова "акция", "спешите купить" и "количество ограничено".

Признаком потенциально опасного интернет-магазина также могут быть отсутствие на сайте контактной информации и сведений о продавце, неточности и несоответствия в описании товаров, чрезмерная навязчивость продавцов и невозможность курьерской доставки или самовывоза.

Кроме того, покупателю рекомендуется избегать магазинов, которые требуют предоплату и запрашивают документы, например скан паспорта.