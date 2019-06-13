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РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины

Вчера, 12:58
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© Fotolia / fotomekИнтернет-магазин
Интернет-магазин
© Fotolia / fotomek
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.
В первую очередь покупателя должны насторожить подозрительно низкие цены. Зачастую в описании товаров также встречаются слова "акция", "спешите купить" и "количество ограничено".
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Признаком потенциально опасного интернет-магазина также могут быть отсутствие на сайте контактной информации и сведений о продавце, неточности и несоответствия в описании товаров, чрезмерная навязчивость продавцов и невозможность курьерской доставки или самовывоза.
Кроме того, покупателю рекомендуется избегать магазинов, которые требуют предоплату и запрашивают документы, например скан паспорта.
Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что покупатель в течение семи дней имеет право отказаться от интернет-покупки и отправить ее обратно по почте, оплатив доставку. Чтобы сократить число возвратов, ведомство рекомендует внимательнее подходить к выбору товара и проверять все его характеристики.
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РоспотребнадзорРоссияОбщество
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