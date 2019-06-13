Судан стремится к стратегическому партнерству с Россией, заявил посол

"Я подтверждаю, что Судан стремится к стратегическому партнерству с Россией. Мы сейчас развиваемся практически во всех направлениях. Все идет к тому, что будет и стратегическое партнерство", - сказал посол, выступая на первом заседании "Африканского дискуссионного клуба".