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РИА Новости

Судан стремится к стратегическому партнерству с Россией, заявил посол

Вчера, 12:56
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Судан стремится к стратегическому партнерству с Россией, заявил суданский посол в РФ Надир Бабикер.
"Я подтверждаю, что Судан стремится к стратегическому партнерству с Россией. Мы сейчас развиваемся практически во всех направлениях. Все идет к тому, что будет и стратегическое партнерство", - сказал посол, выступая на первом заседании "Африканского дискуссионного клуба".
Посол также отметил, что за последние несколько лет отношения менялись и в лучшую сторону, практически в три раза вырос товарооборот и достиг 500 миллионов долларов.
Ранее посол заявлял, что Судан рассчитывает довести объем двусторонней торговли с Россией до миллиарда долларов.
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Надир БабикерСуданРоссияВ мире
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