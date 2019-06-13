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РИА Новости

Хаменеи: США не вправе указывать, какие страны могут иметь ядерное оружие

Вчера, 12:53
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© AP Photo / Vahid SalemiАнтиамериканский рисунок в Тегеране
Антиамериканский рисунок в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Антиамериканский рисунок в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. США не смогли бы помешать Ирану получить ядерное оружие, если бы оно понадобилось Тегерану, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
"Мы против ядерного оружия, моя фетва запретила создание ядерного оружия. Но знайте, что, если бы у нас была цель создать ядерного оружие, США не смогли бы ничего сделать с этим", - сказал Хаменеи на встрече с премьером Японии Синдзо Абэ.
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"Запрет со стороны США не помешал бы", - добавил лидер Ирана, чьи слова опубликованы на его официальном сайте.
По его словам, США не вправе указывать, какие страны могут иметь ядерное оружие, а какие нет, поскольку в самих Соединенных Штатах хранятся тысячи ядерных боеголовок.
Министерство финансов США в Вашингтоне
12 июня, 17:18
США расширили санкции по Ирану
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Выход США из ядерной сделки по ИрануАли ХаменеиИранСШАВ мире
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