Хаменеи: США не вправе указывать, какие страны могут иметь ядерное оружие

ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. США не смогли бы помешать Ирану получить ядерное оружие, если бы оно понадобилось Тегерану, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

"Мы против ядерного оружия, моя фетва запретила создание ядерного оружия. Но знайте, что, если бы у нас была цель создать ядерного оружие, США не смогли бы ничего сделать с этим", - сказал Хаменеи на встрече с премьером Японии Синдзо Абэ.

"Запрет со стороны США не помешал бы", - добавил лидер Ирана, чьи слова опубликованы на его официальном сайте.