Человека, которого приняли за Цапка, задержать пока не удалось

КРАСНОДАР, 13 июн - РИА Новости. Находящегося в федеральном розыске человека, похожего на умершего главаря кущевской банды Сергея Цапка, еще не задержали, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Этот человек случайно попал на фотографию с места одного из ДТП в Сочи и произвел фурор в социальных сетях. Потерпевшие от действий кущевской банды заявили, что он сильно похож на Цапка, и попросили полицию и прокуратуру прояснить ситуацию.

В прокуратуре впоследствии заявили, что это некий Виталий Никифоров, уроженец Бишкека, находящийся в федеральном розыске за кражу.

"Нет, не поймали. Он, будучи неглупым человеком, стал прятаться… Его еще ловят", - рассказали агентству в надзорном ведомстве.