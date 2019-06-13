Человека, которого приняли за Цапка, задержать пока не удалось

КРАСНОДАР, 13 июн - РИА Новости. Находящегося в федеральном розыске человека, похожего на умершего главаря кущевской банды Сергея Цапка, еще не задержали, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Этот человек случайно попал на фотографию с места одного из ДТП в Сочи и произвел фурор в социальных сетях. Потерпевшие от действий кущевской банды заявили, что он сильно похож на Цапка, и попросили полицию и прокуратуру прояснить ситуацию.
В прокуратуре впоследствии заявили, что это некий Виталий Никифоров, уроженец Бишкека, находящийся в федеральном розыске за кражу.
"Нет, не поймали. Он, будучи неглупым человеком, стал прятаться… Его еще ловят", - рассказали агентству в надзорном ведомстве.
По официальным данным, Цапок умер в медицинской чисти краснодарского изолятора в ночь на 7 июля 2014 года после отрыва тромба. Смерть главаря, возможно, самой известной в России банды вызвала широкий общественный резонанс. За два дня до его смерти в том же СИЗО повесился еще один участник банды "цапковских", Игорь Черных, которого следствие считало одним из основных киллеров ОПГ.