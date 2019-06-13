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РИА Новости

СМИ: японская компания арендовала атакованное в Оманском заливе судно

Вчера, 12:45
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ТОКИО, 13 июн – РИА Новости. Один из танкеров, подвергшихся нападению в Оманском заливе, был взят в аренду дочерней компанией японской Kokuka Sangyo Ltd. в Панаме, сообщило агентство Киодо со ссылкой на представителей компании.
Ранее телеканал NHK сообщил, что японская компания является владельцем судна. Также сообщалось, что танкер шел под флагом Панамы.
Иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Спустя некоторое время министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко заявил, что власти страны осведомлены о сообщениях о нападении на суда в Оманском заливе, где находится относящийся к Японии груз. По данным агентства Киодо, Сэко дал распоряжение соответствующим подразделениям ведомства проверить поступающую информацию, а также предупредить другие японские компании-операторы судов об инциденте.
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