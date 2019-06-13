СМИ: японская компания арендовала атакованное в Оманском заливе судно

Иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера.

Спустя некоторое время министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко заявил, что власти страны осведомлены о сообщениях о нападении на суда в Оманском заливе, где находится относящийся к Японии груз. По данным агентства Киодо, Сэко дал распоряжение соответствующим подразделениям ведомства проверить поступающую информацию, а также предупредить другие японские компании-операторы судов об инциденте.