СМИ: японская компания арендовала атакованное в Оманском заливе судно

ТОКИО, 13 июн – РИА Новости. Один из танкеров, подвергшихся нападению в Оманском заливе, был взят в аренду дочерней компанией японской Kokuka Sangyo Ltd. в Панаме, сообщило агентство Киодо со ссылкой на представителей компании.
Ранее телеканал NHK сообщил, что японская компания является владельцем судна. Также сообщалось, что танкер шел под флагом Панамы.
Иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Спустя некоторое время министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко заявил, что власти страны осведомлены о сообщениях о нападении на суда в Оманском заливе, где находится относящийся к Японии груз. По данным агентства Киодо, Сэко дал распоряжение соответствующим подразделениям ведомства проверить поступающую информацию, а также предупредить другие японские компании-операторы судов об инциденте.