Ученые назвали причину подземных пожаров в Кисилевске

КЕМЕРОВО, 13 июн – РИА Новости. Специалисты Восточного научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности, выехавшие в район Киселевска, откуда жители обратились к премьер-министру Канады с просьбой предоставить им убежище из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, назвали причиной возгораний многолетние бытовые отходы, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе Киселевского городского округа в Кемеровской области.
Ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отреагировал на видеообращение поручением главе города и своим заместителям встретиться с местными жителями, выслушать все претензии и совместно выработать меры по решению проблем.
"Нагревание почвы идет из-за бытовых отходов, которые складировались там много лет. Это банальный мусор. В точках, где проводились замеры воздуха, есть отклонения от норм, но выявленные частицы – не последствия горения угольных пластов, а последствия горения бытового мусора. Специалисты института выдали рекомендации устранить эти горящие отходы и провести рекультивацию земель. Сегодня с утра на месте уже работает техника, которая убирает горящие слои мусора. БеЛАзы возят глину для создания глиняного замка", – рассказали в администрации города.
Кроме этого, принято решение обследовать район улицы Парниковой, откуда шли жалобы на подземные пожары, на предмет нахождения под домами подработанных территорий.
"Такое обследование давалось уже в 2014 году, тем не менее – дополнительное обследование лишним не будет", – уточнили в пресс-службе.
Как пояснили в пресс-службе, пострадавший в среду от ожога местный житель провалился в горячую золу. Как ранее сообщили РИА Новости очевидцы произошедшего, мужчина травмировался в 100 метрах от ликвидированного подземного возгорания, когда показывал место пожара съемочной группе, на скорой его увезли в травмпункт, обработали место ожога и отправили домой.