Ученые назвали причину подземных пожаров в Кисилевске

"Нагревание почвы идет из-за бытовых отходов, которые складировались там много лет. Это банальный мусор. В точках, где проводились замеры воздуха, есть отклонения от норм, но выявленные частицы – не последствия горения угольных пластов, а последствия горения бытового мусора. Специалисты института выдали рекомендации устранить эти горящие отходы и провести рекультивацию земель. Сегодня с утра на месте уже работает техника, которая убирает горящие слои мусора. БеЛАзы возят глину для создания глиняного замка", – рассказали в администрации города.