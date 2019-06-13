В ЕП не видят смысла в продлении антироссийских санкций, заявил евродепутат

БРЮССЕЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Новая фракция "евроскептиков" в ЕП "Идентичность и демократия", которая может стать четвертой по величине, не видит смысла в продлении антироссийских санкций, необходим прагматический подход для развития отношений с РФ, заявил в четверг представитель фракции, евродепутат из ФРГ Йорг Меутен (Jörg Meuthen).
"Нет, мы не видим смысла в продлении антироссийских санкций", - заявил он, отвечая на вопросы журналистов в Европарламенте.
По его словам, "ситуация в Крыму не изменится из-за санкций".
"Мы можем делать это десятилетиями, это ничего не изменит. Лучше занять прагматический подход, чтобы иметь хорошее взаимодействие с РФ, как с любой другой страной", - отметил он.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию, а вопрос Крыма закрыт окончательно.