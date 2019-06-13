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РИА Новости

Токио проверит данные о грузе метанола на атакованном танкере

Вчера, 12:34
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ТОКИО, 13 июн - РИА Новости. Правительство Японии проверяет информацию о том, что на одном из судов, подвергшихся нападению в Оманском заливе, находился груз метанола, сообщило агентство Киодо.
Иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера. Позже министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко заявил, что власти страны осведомлены о сообщениях о нападении на суда в Оманском заливе, где находится относящийся к Японии груз. Сэко также дал распоряжение соответствующим подразделениям ведомства проверить поступающую информацию, а также предупредить другие японские компании-операторы судов об инциденте.
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В свою очередь, представители японского министерства транспорта сообщили, что пока не располагают деталями нападения, им известно, что все члены экипажа находятся в безопасности.
Японское ТВ сообщило, что владельцем одного из танкеров является компания Kokuka Sangyo Ltd., однако представители компании сообщили агентству Киодо, что судно было арендовано дочерней компанией в Панаме. Танкер шел под флагом Панамы.
Также стало известно, что после нападения в машинном отделе вспыхнул пожар, но экипажу удалось его потушить самостоятельно.
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеВ мире
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