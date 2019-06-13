Алексей Белинский: цифровизация должна работать на благо простых людей

О цифровой трансформации промышленности и роли искусственного интеллекта в этом процессе, проектах "Умный локомотив" и "Цифровое депо", а также о перспективах гибридного локомотива корреспонденту РИА Новости рассказал на ПМЭФ-2019 генеральный директор группы компаний Ctrl2GO Алексей Белинский.

- Не так давно на рынок вышла новая компания – Ctrl2GО, которую вы возглавили. Чем она занимается?

– Да, группа компаний Ctrl2GO основана в этом году. Она объединила наши действующие проекты в области новейших технологий Индустрии 4.0. Все аспекты, которые касаются цифровизации промышленного или эксплуатационного предприятия – это наш фокус. При этом ключевая наша экспертиза – искусственный интеллект. Именно за этой технологией мы видим будущее. Мы стремимся к тому, чтобы закрывать всю цепочку - от проектирования до эксплуатации и ремонта тяжёлых машин из самых разных отраслей промышленности. Мы уверены, что наши продукты и решения обладают экспортным потенциалом, поэтому будем развивать присутствие на зарубежных рынках.

- В прошлом году на ПМЭФ вы рассказывали о старте нового проекта – Цифровое депо. Что на сегодняшний день он из себя представляет и как проходит его реализация?

- Проект "Цифровое депо" реализуется в заявленном графике. К началу сентября мы планируем завершить пилот в СЛД "Братское" в Иркутской области. Цифровое депо – это комплекс решений, которые основаны на технологиях искусственного интеллекта и промышленного интернета вещей. Это дает возможность перевести процесс ремонта и обслуживания локомотивов от реактивного подхода к предиктивному. То есть фактически мы до прихода электровоза в депо уже знаем, какие виды работ и ресурсы необходимо подготовить. Как следствие, не только повысится качество ремонта, но и время нахождения локомотивов в ремонте снизится в три раза.

Во время работы над проектом мы протестировали более 60 современных решений, из которых только 36 отобрали для реализации. Сейчас мы находимся на завершающей стадии – идет интеграция всех технических и технологических продуктов в единый контур.

После этого мы перейдем к тиражированию, чтобы масштабировать проект на всю сеть локомотивных депо. На первом этапе – восточный полигон, затем – на всю страну.

- Если говорить о масштабировании проекта – сколько это займет времени?

- Мы закладываем на эти цели три года. Это крайне трудоемкая работа не только с точки зрения технического внедрения новых цифровых решений. Цифровое депо включает и организационные изменения производственных процессов. Необходимо научить сотрудников работать по-другому, дружить с "умной" техникой. Внедрение новых технологий начнем с тех депо, где сегодня они наиболее необходимы для оптимизации трудовых и временных затрат на рабочие процессы.

- Продукт "Умный локомотив", разработанный входящей в вашу группу компанией Clover Group, о котором в том числе говорили на форуме в этом году, идет в связке с "Цифровым депо"?

- "Умный локомотив" является одним из ключевых решений "Цифрового депо", но при этом является самостоятельным продуктом. Система интеллектуальной диагностики позволяет отслеживать техническое состояние каждой единицы тягового подвижного состава в онлайн-режиме, предсказывать поломки локомотивов, отказ оборудования между плановыми ремонтами. "Умный локомотив" анализирует данные с помощью 50 прогнозных моделей и 1000 диагностических алгоритмов.

На сегодняшний день система работает на 7500 секциях локомотивов в 59 депо – это около 250 ремонтов в день. До конца года мы планируем завершить тиражирование на всей сети депо ГК "ЛокоТех".

- Как эти данные, предиктивная аналитика используются в депо?

Данные с "Умного локомотива" аккумулируются в нашей платформе Ctrl@Maintenance, которая на их основе может предсказывает, когда и что именно сломается. И автоматически формируется заявка на запчасти для отделов закупок и снабжения за неделю до того, как локомотив придет на ремонт. Дополнительно в автоматическом режиме формируется еще одна заявка на работы по неисправностям, которые система обнаружит до их возникновения. Этот продукт уже интегрирован с системами планирования ресурсов предприятия, решениями SAP и 1С.

Таким образом, мы получаем сквозной процесс – от определения необходимости ремонта до досрочного устранения поломки и недопущения простоя локомотива. В результате затраты на аварийный ремонт снижаются в три раза, а потери времени из-за неплановых ремонтов – на 12%. В наших ближайших планах - автоматическое формирование графика ремонтов, в котором локомотивы будут распределяться на основании реального технического состояния, пробега и загрузки самих депо. Таким образом производительность депо увеличится еще на 22%.

Решение Ctrl@Maintenance мы успешно масштабируем и внедряем не только в железнодорожном машиностроении, но и в энергетическую, нефтегазовую, горнорудную и другие отрасли промышленности как в России, так и за рубежом.

- В своих проектах комплексной цифровизации промышленных предприятий, вы используете только собственные разработки?

- Если продукт или решение другой компании под цели конкретного проекта подходит больше, мы, конечно, будем стремиться получить возможность его использования. Это нормальный рыночный подход, модель открытых инноваций. У нас есть несколько команд интеграторов, которые занимаются сквозной цифровизацией, и, если это необходимо клиенту, наши специалисты подбирают лучшие решения с рынка.

- Покупаете ли вы интересные для вас стартапы?

- Несомненно. Мы регулярно анализируем рынок и открыты к предложениям. Мы инвестируем в перспективные идеи, так как это необходимое условие успеха для многопрофильной технологической компании.

- Очередной продукт, над которым вы сейчас работаете, - гибридный локомотив. В чем его уникальность?

- Это будет первый на российском рынке маневровый локомотив с возможностью автоматизированного управления, обслуживания и ремонта. Мы разрабатываем его для нашего партнера – группы Трансмашхолдинга. Аналогов в других странах на "пространстве 1520", у локомотива нет. Идея соединить дизель-генератор с батарейкой - не новая. Но сейчас стоит задача не просто заставить их двигать большие машины вроде локомотива, но и сделать технологию экономически эффективной. Сегодня мы можем доказать экономическую целесообразность покупки гибридного локомотива. Только экономия топлива составит до 30% по сравнению с существующими маневровыми тепловозами, что делает наш локомотив экономичным и экологичным. Мы занимаемся разработкой большей части цифровых решений, в том числе системы обнаружения препятствий и дистанционного управления, системы предиктивной аналитики, балансировки энергии и других. В конце августа планируем продемонстрировать первую модель гибридного локомотива в рамках выставки "PRO//Движение.Экспо".

Отмечу, что промышленному дизайну мы также уделяем большое внимание. Локомотив будет не только "умным", но и обладать современным внешним видом, который подчеркнет его технологичность.

- Не останутся ли машинисты без работы после появления автоматического, беспилотного локомотива?

- Ни в коем случае. Человек должен контролировать машину. Новые интеллектуальные системы станут его "подсказчиками", облегчат работу и сделают ее наиболее эффективной.

- Еще один интересный ваш проект, о котором недавно писали СМИ - борьба с борщевиком с помощью дронов. Новые технологии идут на помощь агроиндустрии?

- Да, в мае мы провели в Подмосковье пилот по обработке территории для борьбы с борщевиком Сосновского с помощью беспилотников. Наше решение позволяет с дрона анализировать земельные участки и точечно наметить зоны обработки гербицидом. Надеюсь, эта технология найдет широкое применение в России. Это яркий пример того, что цифровизация может использоваться не только корпорациями, предприятиями, но и решать задачи конкретных регионов и простых людей.

- Как идет работа над социальным проектом "Героям – быть!"?

- Это уникальный социальный проект, который рассказывает о простых людях рабочих профессий. Проект реализуется некоммерческой организацией АНО Центр социальных проектов "Быть человеком". Кстати, в этом году у него первый юбилей – 5 лет.

Думаю, что обществу необходимы такие инициативы – в век компьютерных технологий и цифровизации мы хотим показать, что люди остаются людьми. И нам, как работодателям и как гражданам своей страны, важны не только профессиональные качества, но и личность работников.

Еще одной нашей целью в этом проекте является поднятие престижа рабочих профессией и человека труда в целом. Современные дети снова должны расти с уверенностью, что быть токарями, сварщиками и слесарями – престижно, должны брать пример с "героев" и стремиться быть на них похожими.