В Москве на пятницу продлили "оранжевый" уровень погодной опасности

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на пятницу, 14 июня, из-за высокой пожароопасности, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.

Днем в пятницу в Москве и области будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь, местами умеренный. Также ожидается гроза. Ветер будет западной четверти 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.