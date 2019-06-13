Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов

Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу "О финансово-экономическом состоянии государственной корпорации "Роскосмос" и ее подведомственных организаций". 13 июня 2019

Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу "О финансово-экономическом состоянии государственной корпорации "Роскосмос" и ее подведомственных организаций". 13 июня 2019

ГОРКИ, 13 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что по ряду направлений средства бюджета расходуют медленно, это касается и финансирования национальных проектов, к 14 июня премьер ждет доклады по реализации мер для исправления ситуации.

"Хочу подчеркнуть: по целому ряду направлений бюджетные деньги используются недопустимо медленно, это касается, к сожалению, финансирования национальных проектов", - заявил Медведев на заседании правительства в четверг.

Он напомнил, что о мерах, которые необходимы для исправления ситуации, шла речь на заседании президентского совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое состоялось 8 мая.