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РИА Новости

Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов

Вчера, 12:26
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу "О финансово-экономическом состоянии государственной корпорации "Роскосмос" и ее подведомственных организаций". 13 июня 2019
Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу О финансово-экономическом состоянии государственной корпорации Роскосмос и ее подведомственных организаций. 13 июня 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу "О финансово-экономическом состоянии государственной корпорации "Роскосмос" и ее подведомственных организаций". 13 июня 2019
ГОРКИ, 13 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что по ряду направлений средства бюджета расходуют медленно, это касается и финансирования национальных проектов, к 14 июня премьер ждет доклады по реализации мер для исправления ситуации.
"Хочу подчеркнуть: по целому ряду направлений бюджетные деньги используются недопустимо медленно, это касается, к сожалению, финансирования национальных проектов", - заявил Медведев на заседании правительства в четверг.
Он напомнил, что о мерах, которые необходимы для исправления ситуации, шла речь на заседании президентского совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое состоялось 8 мая.
"Я также дал поручения Минфину и ответственным исполнителям. Завтра, то есть 14 июня я жду доклады по этой теме - что сделано и чего не сделано, потом уже будем выводы окончательные делать", - подчеркнул глава кабмина.
Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
20 мая, 00:30
Счетная палата выявила медленное освоение бюджетных средств на нацпроекты
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