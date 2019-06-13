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РИА Новости

Иран не пойдет на переговоры с США под давлением, заявил Хаменеи

Вчера, 12:23
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВерховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи
Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Тегеран не согласится на переговоры с США под давлением, не доверяет Вашингтону, с которым не хочет повторять "горький опыт" переговоров, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
"Иран не испытывает никакого доверия к США, горький опыт предыдущих переговоров с Америкой в рамках СВПД ни в коем случае не повторится, поскольку ни одна разумная нация не пойдет на переговоры под давлением", - сказал Хаменеи на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
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