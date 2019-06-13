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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Додон позвал народ на митинг в поддержку нового правительства

Вчера, 12:22
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 13 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в четверг сообщил, что 16 июня приглашает граждан страны на мирный митинг в поддержку парламентского большинства и нового правительства Майи Санду.
"У нас есть масштабная поддержка извне. Давление внутри и за пределами страны растет, множество людей хотят прийти зданию парламента, принять участие в маршах, чтобы поддержать правительство. Мы приглашаем жителей Молдавии 16 июня в 11.00 (совпадает с мск) к зданию парламента на мирный митинг и марш народа в поддержку нового парламентского большинства и нового правительства", - сказал Додон на брифинге в парламенте.
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По словам президента, решение было принято на совместной встрече президента с премьером Санду и спикером парламента Зинаидой Гречаной.
"Если нас будет много, то процесс мирной передачи власти ускорится. Мы призываем прошлую власть прийти в парламент и стать сильной оппозицией, мы не хотим дестабилизации, но поскольку демократы не хотят сдавать позиции, мы решили организовать мирную акцию, чтобы показать поддержку народа", - заявил Додон.
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В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
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Политический кризис в МолдавииИгорь ДодонМолдавияВ мире
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