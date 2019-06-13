СМИ: японская компания владеет одним из атакованных судов в Оманском заливе

ТОКИО, 13 июн – РИА Новости. Владельцем одного из судов, подвергшихся нападению в Оманском заливе, является японская компания Kokuka Sangyo Ltd., утверждает телеканал Владельцем одного из судов, подвергшихся нападению в Оманском заливе, является японская компания Kokuka Sangyo Ltd., утверждает телеканал NHK

Вместе с этим, на сайте компании данный танкер не значится в списке судов. Официального подтверждения от Kokuka Sangyo Ltd. пока не поступало.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко заявил, что власти страны осведомлены о сообщениях о нападении на суда в Оманском заливе, где находится относящийся к Японии груз. По данным агентства Киодо, Сэко дал распоряжение соответствующим подразделениям ведомства проверить поступающую информацию, а также предупредить другие японские компании-операторы судов об инциденте.