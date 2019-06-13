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РИА Новости

Глава МВД Британии сертифицировал запрос США на экстрадицию Ассанжа

Вчера, 12:16
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© Ruptly / Перейти в фотобанкОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
© Ruptly
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 13 июн – РИА Новости. Глава МВД Великобритании Саджид Джавид сертифицировал запрос США на выдачу основателя Wikileaks Джулиану Ассанжу, о чем сообщил в одном из интервью в четверг.
"Он (Ассанж) заслуженно находится за решеткой. От Соединенных Штатов есть запрос, который завтра поступит в суд, но вчера я подписал ордер об экстрадиции и сертифицировал его, так что это пойдет завтра в суды", - сказал Джавид.
"Это решение в конечном итоге принимает суд, но есть и очень важная роль министра, и я бы хотел, чтобы справедливость восторжествовала. У нас есть легитимный запрос на экстрадицию, я его подписал, но итоговое решение сейчас за судами", - отметил глава МВД.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
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Арест Джулиана АссанжаМВД ВеликобританииДжулиан АссанжВеликобританияСШАВ мире
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