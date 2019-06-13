Глава МВД Британии сертифицировал запрос США на экстрадицию Ассанжа

"Он (Ассанж) заслуженно находится за решеткой. От Соединенных Штатов есть запрос, который завтра поступит в суд, но вчера я подписал ордер об экстрадиции и сертифицировал его, так что это пойдет завтра в суды", - сказал Джавид.

"Это решение в конечном итоге принимает суд, но есть и очень важная роль министра, и я бы хотел, чтобы справедливость восторжествовала. У нас есть легитимный запрос на экстрадицию, я его подписал, но итоговое решение сейчас за судами", - отметил глава МВД.