Омбудсмен попросил проверить действия при задержании подростков 12 июня

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович просит прокуратуру проверить обстоятельства задержания подростков на митинге 12 июня, отдельно будет разбираться вопрос о подростке, которого по скорой доставили в больницу с травмами.

Ранее в СМИ писали, что на акции в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, обвинявшегося в покушении на сбыт наркотиков, было задержано более 200 человек, среди них были подростки. Позже Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы обратилась в прокуратуру из-за госпитализации подростка из ОВД по району Алексеевский после митинга.

"Мы обратились к прокурору Москвы с запросом проверить все обстоятельства задержания подростков. Поскольку есть жалобы на то, что их держали в автозаке и что родителям не сразу сообщили - это отдельно требует проверки, насколько все соответствовало закону, все что происходило в самих ОВД. Отдельно, конечно, требует разбирательства вопрос о подростке, который из ОВД Алексеевский был отправлен по скорой в больницу", - сообщил РИА Новости Бунимович.

Детский омбудсмен отметил, что у подростка врачи обнаружили тупые травмы живота и грудной клетки. По его словам, травмы не такие серьезные, но все-таки требуют разбирательства.

"Я могу сказать травмы не такие серьезные, но они есть. Я не хочу давать медицинского заключения. Надо выяснять обстоятельства", - сообщил Бунимович.

Ранее власти Москвы заявили, что обратятся в прокуратуру, и призвали не участвовать в несогласованной акции в поддержку Ивана Голунова 12 июня. Там отметили, что накануне состоялась встреча представителей правительства Москвы с организаторами несанкционированного мероприятия "Свободу Ивану Голунову", организаторы были уведомлены об ответственности за проведение несанкционированного публичного мероприятия. Столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня. Журналист "Медузы" Иван Голунов заявил журналистам, что не пойдет на несанкционированную акцию в его поддержку 12 июня. Издание "Медуза" также предложило воздержаться от участия в акции, не согласованной столичной мэрией.

Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова.