Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T12:15Z
https://ria.ru/20190613/1555529559.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Омбудсмен попросил проверить действия при задержании подростков 12 июня

Вчера, 12:15
641
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович просит прокуратуру проверить обстоятельства задержания подростков на митинге 12 июня, отдельно будет разбираться вопрос о подростке, которого по скорой доставили в больницу с травмами.
Ранее в СМИ писали, что на акции в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, обвинявшегося в покушении на сбыт наркотиков, было задержано более 200 человек, среди них были подростки. Позже Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы обратилась в прокуратуру из-за госпитализации подростка из ОВД по району Алексеевский после митинга.
Сотрудники правоохранительных органов во время несогласованной акции в Москве. 12 июня 2019
Вчера, 00:07
В Москве отпустили большинство задержанных на несогласованной акции
"Мы обратились к прокурору Москвы с запросом проверить все обстоятельства задержания подростков. Поскольку есть жалобы на то, что их держали в автозаке и что родителям не сразу сообщили - это отдельно требует проверки, насколько все соответствовало закону, все что происходило в самих ОВД. Отдельно, конечно, требует разбирательства вопрос о подростке, который из ОВД Алексеевский был отправлен по скорой в больницу", - сообщил РИА Новости Бунимович.
Детский омбудсмен отметил, что у подростка врачи обнаружили тупые травмы живота и грудной клетки. По его словам, травмы не такие серьезные, но все-таки требуют разбирательства.
Участники согласованного митинга против действий властей в области регулирования интернет-отрасли. 10 марта 2019
15 марта, 08:00
Графиня де Свобода: почему "несистемная оппозиция" обречена проигрывать
"Я могу сказать травмы не такие серьезные, но они есть. Я не хочу давать медицинского заключения. Надо выяснять обстоятельства", - сообщил Бунимович.
Ранее власти Москвы заявили, что обратятся в прокуратуру, и призвали не участвовать в несогласованной акции в поддержку Ивана Голунова 12 июня. Там отметили, что накануне состоялась встреча представителей правительства Москвы с организаторами несанкционированного мероприятия "Свободу Ивану Голунову", организаторы были уведомлены об ответственности за проведение несанкционированного публичного мероприятия. Столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня. Журналист "Медузы" Иван Голунов заявил журналистам, что не пойдет на несанкционированную акцию в его поддержку 12 июня. Издание "Медуза" также предложило воздержаться от участия в акции, не согласованной столичной мэрией.
Cогласованная акция в Москве. 10 марта 2019
10 марта, 18:39
На акцию против закона о защите Рунета не пустили съемочную группу RT
Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.
По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова.
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Вечером во вторник журналист был освобожден. Колокольцев намерен ходатайствовать об отстранении от должностей начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.
010026
Обсудить 1
МВД РоссииОНКТатьяна ПотяеваЕвгений БунимовичМВД РФВладимир КолокольцевМоскваРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Солдат эстонской армии во время учений Siil-2015
Эстонское ополчение возглавил офицер, пообещавший победить Россию
РИА
Новости
Аэропорт Владивостока
Во Владивостоке сняли с рейса дебошира, угрожавшего экипажу самолета
Замглавы службы безопасности Украины Ивана Баканова
Замглавы СБУ рассказал, что у его жены есть российское гражданство
Токио проверит данные о грузе метанола на атакованном танкере
Лента
новостей
Танкер Front Altair затонул в Оманском заливе, сообщили СМИ
Человек, сфотографированный в Сочи после ДТП и похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка
Кубанская прокуратура установила личность "воскресшего" Цапка
На юге Москвы ограбили банк
Сотрудники службы безопасности порта Шахид-Бехешти в Оманском заливе
В Оманском заливе спасли всех моряков с атакованных танкеров
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон позвал народ на митинг в поддержку нового правительства
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков
Пушков высмеял решение "переименовать" Киев
В ООН призвали Зеленского соблюдать принцип верховенства права
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
Глава МВД Британии сертифицировал запрос США на экстрадицию Ассанжа
СМИ: японская компания владеет одним из атакованных судов в Оманском заливе
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Роскомнадзор прокомментировал идею ограничить доступ к сериалу "Чернобыль"
Воспитанник детского дома
В Госдуме предложили внести поправки в стандарты воспитания детей-сирот
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:58Власти Мексики официально отменили конкурс по поиску партнеров для Pemex
03:56Суд в Забайкалье арестовал имущество главы уранодобывающего предприятия
03:52"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в мае снизился на 0,7%
03:45В ГИБДД объяснили, почему опасно оставлять ребенка в машине
03:41В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
03:35В Чили произошло землетрясение магнитудой 6
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
02:25Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев
Лента новостейМолния