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РИА Новости
Омская область

Омская область сохраняет высокий уровень соцподдержки населения

Вчера, 12:12
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ОМСК, 13 июн - РИА Новости. Омская область сохраняет высокий уровень социальной защиты населения, по уровню расходов на соцподдержку регион входит в топ-15 среди всех субъектов РФ, сообщил в четверг глава области Александр Бурков.
"Несмотря на "тяжелый бюджет" в прошлом году в нашей области сохранился высокий уровень социальной поддержки населения - 80 видов, 40 из которых финансируются исключительно из областного бюджета", - сказал Бурков, выступая перед областным парламентом с отчетом о деятельности регионального правительства за 2018 год.
Губернатор отметил, что общие расходы на социальную поддержку составили более 10 миллиардов рублей, из которых 7,5 – областные. По доле социальных расходов Омская область заняла 15 место среди 85 регионов России.
По словам главы региона, в приоритете действий регионального правительства и расходов областного бюджета остается социальная поддержка, обеспечение условий для активного долголетия и здоровой жизни граждан старшего поколения.
В 2018 году в регионе отремонтированы восемь государственных учреждений социального обслуживания. Открыто четыре новых частных пансионата для пожилых людей и инвалидов на 150 мест. Более 200 тысяч человек пользуются услугами комплексных центров.
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Омская областьАлександр БурковОмская областьОбщество
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