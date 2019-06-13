Омская область сохраняет высокий уровень соцподдержки населения

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019

ОМСК, 13 июн - РИА Новости. Омская область сохраняет высокий уровень социальной защиты населения, по уровню расходов на соцподдержку регион входит в топ-15 среди всех субъектов РФ, сообщил в четверг глава области Александр Бурков.

"Несмотря на "тяжелый бюджет" в прошлом году в нашей области сохранился высокий уровень социальной поддержки населения - 80 видов, 40 из которых финансируются исключительно из областного бюджета", - сказал Бурков, выступая перед областным парламентом с отчетом о деятельности регионального правительства за 2018 год.

Губернатор отметил, что общие расходы на социальную поддержку составили более 10 миллиардов рублей, из которых 7,5 – областные. По доле социальных расходов Омская область заняла 15 место среди 85 регионов России.

По словам главы региона, в приоритете действий регионального правительства и расходов областного бюджета остается социальная поддержка, обеспечение условий для активного долголетия и здоровой жизни граждан старшего поколения.