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РИА Новости

Иран готов оказать гуманитарную помощь Йемену

Вчера, 12:10
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Тегеран готов оказать Йемену гуманитарную помощь и активно участвовать в урегулировании кризиса, заявил РИА Новости помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Али Аскар Хаджи.
"Несколько раз мы делали запросы об отправке народу Йемена дружественной гуманитарной помощи, как продуктов питания, так и лекарств, через Красный полумесяц и Красный крест. Российских друзей мы также просили в случае возможности оказать помощь", - сказал Аскар Хаджи.
По его словам, коалиция во главе с Саудовской Аравией помешала Ирану это сделать.
Он указал на серьезнейший гуманитарный кризис в стране, назвав его "гуманитарным кризисом века" и отметив, что как только удастся остановить кризис и боевые действия, откроется путь для политического решения.
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Говоря об участии Ирана в урегулировании, помощник главы МИД ИРИ отметил: "Мы всецело готовы оказать содействие политическому процессу Йемена… Мы готовы активно участвовать в любой встрече, которая может помочь политическому урегулированию".
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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