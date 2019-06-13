Иран готов оказать гуманитарную помощь Йемену

"Несколько раз мы делали запросы об отправке народу Йемена дружественной гуманитарной помощи, как продуктов питания, так и лекарств, через Красный полумесяц и Красный крест. Российских друзей мы также просили в случае возможности оказать помощь", - сказал Аскар Хаджи.

Он указал на серьезнейший гуманитарный кризис в стране, назвав его "гуманитарным кризисом века" и отметив, что как только удастся остановить кризис и боевые действия, откроется путь для политического решения.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.