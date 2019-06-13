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РИА Новости

В Иране опровергли присутствие военных советников в Йемене

Вчера, 12:08
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Иранских военных советников в Йемене нет, заявил РИА Новости помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Али Аскар Хаджи.
"Нет, нашего консультативного присутствия там нет. В Сирии есть наши советники, о чем мы говорил, в Йемене – нет. Сам народ Йемена не нуждается в нашем консультативном присутствии", - сказал он.
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Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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