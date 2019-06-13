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РИА Новости

Посольство в Иране уточняет данные о россиянах среди спасенных моряков

Вчера, 12:02
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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Тегеране уточняет информацию о россиянах среди спасенных с потерпевших бедствие танкеров моряков, доставленных в иранский порт, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко.
"Пока деталями не располагаем, уточняем информацию", - сказал Ганенко, отвечая на вопрос, может ли посольство подтвердить, что среди спасенных моряков были россияне.
Вчера, 11:45
Посольство в Омане не располагает данными о россиянах на атакованном судне
Ранее иранские и арабские СМИ сообщали, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера.
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