Эксперт прокомментировал размещение в Польше беспилотников США

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Размещение американских беспилотников в Польше не отразится на отношениях России с Варшавой и Вашингтоном, так как подобные действия являются нормой для текущего состояния отношений, считает председатель Совета ПИР-Центра, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.
Ранее стало известно, что США и Польша договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9.
"В наших отношениях с США, с НАТО и с Польшей это нормальное явление", - заявил Бужинский РИА Новости.
Что касается возможности ответных шагов со стороны Москвы, то, по оценке эксперта, планы по усилению российских группировок "не очень зависят от того, что там Польша с США сделают". Россия предпринимает действия "в рамках достаточности", подчеркнул Бужинский.