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РИА Новости

Эксперт прокомментировал размещение в Польше беспилотников США

Вчера, 12:01
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Беспилотный летательный аппарат . Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Размещение американских беспилотников в Польше не отразится на отношениях России с Варшавой и Вашингтоном, так как подобные действия являются нормой для текущего состояния отношений, считает председатель Совета ПИР-Центра, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.
Ранее стало известно, что США и Польша договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9.
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"В наших отношениях с США, с НАТО и с Польшей это нормальное явление", - заявил Бужинский РИА Новости.
Что касается возможности ответных шагов со стороны Москвы, то, по оценке эксперта, планы по усилению российских группировок "не очень зависят от того, что там Польша с США сделают". Россия предпринимает действия "в рамках достаточности", подчеркнул Бужинский.
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