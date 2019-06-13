Эксперт прокомментировал размещение в Польше беспилотников США

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Размещение американских беспилотников в Польше не отразится на отношениях России с Варшавой и Вашингтоном, так как подобные действия являются нормой для текущего состояния отношений, считает председатель Совета ПИР-Центра, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.

Ранее стало известно, что США и Польша договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9.

"В наших отношениях с США, с НАТО и с Польшей это нормальное явление", - заявил Бужинский РИА Новости.