Кемеровские приставы арестовали стоматологическое кресло за долги клиники

КЕМЕРОВО, 13 июн – РИА Новости. Судебные приставы в Кузбассе за долги по налогам в 400 тысяч рублей частной клиники наложили арест на стоматологическое кресло, сообщает пресс-служба УФССП по Кемеровской области.

Отмечается, что судебные приставы ознакомили руководство организации с материалами исполнительного производства и сроками для добровольного исполнения, однако задолженность клиникой погашена не была.

"Сотрудники УФССП России по Кемеровской области выехали по адресу расположения клиники для совершения исполнительных действий. У должника-организации было арестовано стоматологическое кресло, предварительная стоимость которого составила 400 тысяч рублей. Имущество было оставлено на ответственное хранение должнику", – говорится в сообщении.