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РИА Новости

Кемеровские приставы арестовали стоматологическое кресло за долги клиники

Вчера, 11:59
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КЕМЕРОВО, 13 июн – РИА Новости. Судебные приставы в Кузбассе за долги по налогам в 400 тысяч рублей частной клиники наложили арест на стоматологическое кресло, сообщает пресс-служба УФССП по Кемеровской области.
Отмечается, что судебные приставы ознакомили руководство организации с материалами исполнительного производства и сроками для добровольного исполнения, однако задолженность клиникой погашена не была.
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"Сотрудники УФССП России по Кемеровской области выехали по адресу расположения клиники для совершения исполнительных действий. У должника-организации было арестовано стоматологическое кресло, предварительная стоимость которого составила 400 тысяч рублей. Имущество было оставлено на ответственное хранение должнику", – говорится в сообщении.
Руководителя организации предупредили об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 312 УК РФ "Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации". Теперь у организации есть 10 дней для оплаты долга, иначе арестованное имущество будет передано на реализацию.
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