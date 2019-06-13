Антироссийские санкции не приносят выгоды, заявил премьер Нижней Саксонии

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр федеральной земли ФРГ Нижняя Саксония Штефан Вайль (партия СДПГ) выступил против антироссийских санкций, подчеркнув, что они не приносят никакой политической выгоды.

Ранее к отмене санкций против России и нормализации отношений с Москвой призвал премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (партия ХДС), по словам которого санкции стали "большой проблемой" для востока Германии и Саксонии. После этого премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов (Левая партия) также заявил, что политическая неэффективность антироссийских санкций, введенных из-за ситуации на Украине, давно доказана.

"С каждым годом становится яснее, что санкции не приносят никакой политической выгоды, однако причиняют экономический ущерб обеим сторонам", - заявил Вайль в интервью изданию Neue Osnabruecker Zeitung.

По словам Вайля, "международная политика должна быть также реальной политикой".