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РИА Новости

Антироссийские санкции не приносят выгоды, заявил премьер Нижней Саксонии

Вчера, 11:55
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© AFP 2019 / dpa / Holger HollemannПремьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль
Премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль
© AFP 2019 / dpa / Holger Hollemann
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр федеральной земли ФРГ Нижняя Саксония Штефан Вайль (партия СДПГ) выступил против антироссийских санкций, подчеркнув, что они не приносят никакой политической выгоды.
Ранее к отмене санкций против России и нормализации отношений с Москвой призвал премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (партия ХДС), по словам которого санкции стали "большой проблемой" для востока Германии и Саксонии. После этого премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов (Левая партия) также заявил, что политическая неэффективность антироссийских санкций, введенных из-за ситуации на Украине, давно доказана.

"С каждым годом становится яснее, что санкции не приносят никакой политической выгоды, однако причиняют экономический ущерб обеим сторонам", - заявил Вайль в интервью изданию Neue Osnabruecker Zeitung.

По словам Вайля, "международная политика должна быть также реальной политикой".
"То, что мы переживаем сейчас, не приносит ничего, кроме вреда", - отметил премьер Нижней Саксонии, добавив в качестве примера, что санкции привели к потере для немецких предприятий российского сельскохозяйственного рынка, который, по словам Вайля, разделили между собой другие.
Сергей Приходько
10 июня, 00:27
Приходько: Швейцария поступила дальновидно, не вводя санкции против России
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