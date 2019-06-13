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РИА Новости
Республика Татарстан

Казань первой в России планирует внедрить полный цикл обращения с отходами

Вчера, 11:54
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© РИА Новости / Борис Елин / Перейти в фотобанкГорода России. Казань
Города России. Казань
© РИА Новости / Борис Елин
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КАЗАНЬ, 13 июн - РИА Новости. Мэр Казани Ильсур Метшин, генеральный директор "Российского экологического оператора" Денис Буцаев и руководитель компании "РТ-Инвест" Андрей Шипелов подписали трехсторонний меморандум о намерениях по внедрению в Казани впервые в России полного цикла обращения с отходами, сообщает мэрия города.
Пилотный проект по внедрению раздельного сбора коммунальных отходов стартовал в столице Татарстана летом 2018 года: на первоначальном этапе 109 контейнерных площадок Авиастроительного района оборудовали 428 контейнерами для перерабатываемых и неперерабатываемых отходов (дуальный сбор). В результате объем вывоза твердых коммунальных отходов на свалку удалось сократить на 30-35%. Сегодня контейнерами для дуального сбора мусора оборудовано более 850 площадок, 54% казанских дворов оснащены площадками и контейнерами для раздельного сбора. Завершить работу по установке таких контейнеров планируется в течение лета.
"Создание современной инновационной системы сбора и утилизации отходов предполагает обустройство во дворах контейнеров заглубленного типа, позволяющих организовать учет собранных и вывезенных отходов и перейти на их фактическую оплату, установку в торговых центрах города фандоматов – аппаратов для приема тары из-под напитков. Кроме того, в Казани планируется создание еще одной мусоросортировочной станции и развитие производств для переработки стекла, пластика, металла и органики", - говорится в сообщении.
По мнению гендиректора Российского экологического оператора, созданная в Казани система обращения отходов является одной из лучших в этой сфере практик на территории страны и по качеству исполнения, и по технологическому сопровождению. При этом к вывозу отсортированных отходов (например, пластиковых бутылок) привлекаются предприниматели, заинтересованные в их переработке.
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Одним из шагов к созданию современной инновационной системы сбора и утилизации отходов станет установка в торговых центрах города фандоматов. При этом будет использован принцип залога – в стоимость товара в упаковке включен депозит, который возвращается покупателю, когда он сдает пустую тару в фандомат. В России Казань наряду с Москвой и Московской областью станет пилотным городом для реализации этого проекта.
Еще одним новшеством, как сообщает мэрия, должны стать контейнеры заглубленного типа. Площадки на открытом воздухе подвержены влиянию атмосферных осадков, высоких температур, в результате чего отходы приходят в негодность. Новые контейнеры будут находиться под землей, в забетонированной яме. Сам контейнер может представлять собой мешок из нетканных материалов, металлические или пластиковые конструкции. На поверхности будет лишь оголовок, открываемый пластиковой картой. Таким образом, система будет фиксировать объем и вес отходов, кто их принес. Отходы будут прессоваться и храниться в контейнере до приезда мусоровозов. Такая система позволит организовать учет фактически собранных и вывезенных отходов, что пока невозможно реализовать, и перейти на оплату фактически вывезенных отходов, говорится в сообщении.
Ожидается, что контейнеры заглубленного типа будут установлены по всему городу. В настоящее время идет подбор земельных участков для реализации проекта по такому сбору отходов, в России примеров реализации подобных проектов пока нет.
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Республика ТатарстанИльсур МетшинРоссия
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