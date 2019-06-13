В Подмосковье испытали систему уничтожения борщевика с помощью дронов

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Комплексную систему уничтожения борщевика при помощи дронов испытали в Наро-Фоминском округе Московской области, говорится в пресс-релизе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Комплексная система уничтожения борщевика Сосновского включает в себя использование спутниковой информации, съемки с помощью беспилотных летательных аппаратов и обработку зараженных территорий при помощи роботизированных дронов с технологией ультрамалообъемного опрыскивания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после подведения итогов испытания в Наро-Фоминском округе будет проведена обработка участков, зараженных борщевиком общей площадью 50 гектаров. Массовое применение технологии планируется начать в Подмосковье в 2020 году.

Ранее сообщалось, что комплексная обработка земель от борщевика началась в регионе в начале мая. Всего от сорняка планируют очистить более 30 тысяч гектаров земли.