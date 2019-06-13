В Подмосковье испытали систему уничтожения борщевика с помощью дронов

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Комплексную систему уничтожения борщевика при помощи дронов испытали в Наро-Фоминском округе Московской области, говорится в пресс-релизе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
"Комплексная система уничтожения борщевика Сосновского включает в себя использование спутниковой информации, съемки с помощью беспилотных летательных аппаратов и обработку зараженных территорий при помощи роботизированных дронов с технологией ультрамалообъемного опрыскивания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после подведения итогов испытания в Наро-Фоминском округе будет проведена обработка участков, зараженных борщевиком общей площадью 50 гектаров. Массовое применение технологии планируется начать в Подмосковье в 2020 году.
Ранее сообщалось, что комплексная обработка земель от борщевика началась в регионе в начале мая. Всего от сорняка планируют очистить более 30 тысяч гектаров земли.
Борщевик — ядовитое растение, достигающее в высоту четырех метров — каждое лето захватывает российские поля. При контакте с ним у человека возникают сильнейшие ожоги, которые в отдельных случаях способны привести к летальному исходу. Мероприятия по удалению борщевика Сосновского должны проводиться до его бутонизации и начала цветения.