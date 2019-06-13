Танкер Front Altair затонул в Оманском заливе, сообщили СМИ

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Один из двух атакованных в Оманском заливе танкеров — Front Altair — затонул, сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источники.
При этом агентство Рейтер передает со ссылкой на представителя компании Frontline, что судно все еще горит, но пока не затонуло.
Ранее иранские и арабские СМИ сообщали, что два танкера в Оманском заливе подверглись атаке, прогремели два взрыва. На борту Front Altair было 23 человека, на борту второго танкера Kokuka Courageous — 21 человек. Всех моряков спасли — иранское судно Naji доставило их в порт Джаск.
Front Altair был зафрахтован тайваньской государственной энергетической компанией CPC для перевозки топлива с Ближнего Востока. Он перевозил 75 тысяч тонн лигроина — горючей смеси жидких углеводородов. Как сообщает CPC, в судно "предположительно, попала торпеда".
Вчера, 13:41Кто против кого? В Оманском заливе атакованы нефтяные танкерыВ Оманском заливе атакованы два нефтяных танкера, моряки спасены, сообщили СМИ. Кто стоит за атакой, пока неясно. В ситуации пробуем разобраться в эфире радио Sputnik с ведущим научным сотрудником МГИМО, востоковедом Юрием Зининым.