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РИА Новости

Танкер Front Altair затонул в Оманском заливе, сообщили СМИ

Вчера, 11:50
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Один из двух атакованных в Оманском заливе танкеров — Front Altair — затонул, сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источники.
При этом агентство Рейтер передает со ссылкой на представителя компании Frontline, что судно все еще горит, но пока не затонуло.
Ранее иранские и арабские СМИ сообщали, что два танкера в Оманском заливе подверглись атаке, прогремели два взрыва. На борту Front Altair было 23 человека, на борту второго танкера Kokuka Courageous — 21 человек. Всех моряков спасли — иранское судно Naji доставило их в порт Джаск.
Front Altair был зафрахтован тайваньской государственной энергетической компанией CPC для перевозки топлива с Ближнего Востока. Он перевозил 75 тысяч тонн лигроина — горючей смеси жидких углеводородов. Как сообщает CPC, в судно "предположительно, попала торпеда".
Оманский залив
Вчера, 13:41
Кто против кого? В Оманском заливе атакованы нефтяные танкерыВ Оманском заливе атакованы два нефтяных танкера, моряки спасены, сообщили СМИ. Кто стоит за атакой, пока неясно. В ситуации пробуем разобраться в эфире радио Sputnik с ведущим научным сотрудником МГИМО, востоковедом Юрием Зининым.
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеОманВ мире
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ОДОлег Дорошенко
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Америка зверствует..
13 июня, 12:07
Денис В
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