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РИА Новости

ЕК призвала Китай подключиться к многосторонним переговорам о реформе ВТО

Вчера, 11:49
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БРЮССЕЛЬ, 13 июн – РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем в четверг призвала КНР подключиться к многосторонним переговорам с участием Евросоюза и США о реформе Всемирной торговой организации (ВТО).
"Китай получил огромную выгоду от многосторонней системы (торговли). Мы видим их стремление активно работать над ее сохранением и реформированием. Мы хотим, чтобы их роль была более ведущей, чтобы они продемонстрировали, что принимают во внимание обеспокоенности других сторон и свою долю ответственности", - сказала Мальмстрем, выступая в брюссельском экспертном центре "Брейгель".
Китай в мае официально внес свои предложения по реформе ВТО, включая решение ключевых проблем, угрожающих существованию ВТО, повышение ее значимости и эффективности в системе управления глобальной экономикой, а также укрепление инклюзивности системы многосторонней торговли.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
11 июня, 09:53
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ЕврокомиссияВсемирная торговая организацияКитайЭкономика
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