ЕК призвала Китай подключиться к многосторонним переговорам о реформе ВТО

"Китай получил огромную выгоду от многосторонней системы (торговли). Мы видим их стремление активно работать над ее сохранением и реформированием. Мы хотим, чтобы их роль была более ведущей, чтобы они продемонстрировали, что принимают во внимание обеспокоенности других сторон и свою долю ответственности", - сказала Мальмстрем, выступая в брюссельском экспертном центре "Брейгель".