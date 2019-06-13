В Госдуме прокомментировали решение разместить беспилотники MQ-9 в Польше

"Ситуация двигается в направлении повторения Карибского кризиса. Если они думают, что они такими мерами попытаются запугать Россию, то ничего у них не получится. Мы и пострашнее ситуации знали. Мы будем оценивать и принимать ответные меры. У нас достаточно широкий арсенал мер, которые мы можем применить", - сказал Шаманов.