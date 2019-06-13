Посольство в Омане не располагает данными о россиянах на атакованном судне

ДОХА, 13 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Омане не располагает информацией о россиянах на борту одного из танкеров, атакованного в Оманском заливе, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.
"Пока у нас нет информации о том, что россияне находились на борту танкера или пострадали, поскольку официальной информации об этом происшествии пока нет, мы будем следить за происходящим", - сказали в российском посольстве.
Ранее норвежская газета VG сообщила, что на борту танкера Front Altair, пострадавшего в Оманском заливе, могли быть россияне.
Издание цитирует представителя компании-судовладельца, который заявил, что среди членов экипажа были граждане России, Грузии и Филиппин.
Иранские и арабские СМИ сообщали, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера.