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РИА Новости

ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт

Вчера, 11:44
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПассажиры в модернизированном плацкартном вагоне
Пассажиры в модернизированном плацкартном вагоне
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Пассажиры в модернизированном плацкартном вагоне. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила необоснованного роста цен плацкартные билеты на июнь-август 2019 года, говорится в сообщении ведомства.
Газета "Известия" 30 мая писала, что Общероссийское объединение пассажиров сообщило о почти двухкратном росте цен на плацкартные билеты по ряду направлений и попросило ФАС разобраться. Гендиректор ФПК Петр Иванов тогда опроверг РИА Новости повышение цен в плацкарте, пояснив, что компания не может увеличить тариф, но может предложить пассажирам более дешевые билеты во время различных акций. При этом в ФПК считают некорректным сравнивать цены билетов во время акций с полным тарифом.
Пассажиры в плацкартном вагоне
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"ФАС России не выявила факторов необоснованного резкого роста тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных вагонах на июнь-август 2019 года по отношению к маю 2019 года. Основания для антимонопольного реагирования отсутствуют", - говорится в сообщении ведомства.
По данным ФАС, разница цен обусловлена применением скидок на билеты в период с января по июнь 2019 года, при этом информация о скидках на билеты в период с июля по август пока отсутствует. "На поездки в июле-августе 2019 года в настоящее время скидки по акциям не установлены. Отсутствие информации о скидках на текущую дату не означает, что скидки не будут применяться в период июль-август 2019 года. Применение скидок обусловлено экономическими и социальными факторами и является правом компании-перевозчика, а не его обязанностью", - подчеркнули в ФАС.
"С целью корректного сопоставления тарифов в плацкартном сегменте ФАС России рекомендует ОАО "ФПК" доработать информационные ресурсы в сети интернет и официальном мобильном приложении таким образом, чтобы повысить информированность пассажиров о предложениях билетов со скидками", - подытожил регулятор.
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