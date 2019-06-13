ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт

По данным ФАС, разница цен обусловлена применением скидок на билеты в период с января по июнь 2019 года, при этом информация о скидках на билеты в период с июля по август пока отсутствует. "На поездки в июле-августе 2019 года в настоящее время скидки по акциям не установлены. Отсутствие информации о скидках на текущую дату не означает, что скидки не будут применяться в период июль-август 2019 года. Применение скидок обусловлено экономическими и социальными факторами и является правом компании-перевозчика, а не его обязанностью", - подчеркнули в ФАС.