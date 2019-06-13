В Совфеде оценили решение США "переименовать" Киев

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Член рабочей группы Совета Федерации по защите государственного суверенитета Ольга Ковитиди в разговоре с RT Член рабочей группы Совета Федерации по защите государственного суверенитета Ольга Ковитиди в разговоре с RT оценила решение Совета США по географическим названиям изменить написание названия Киева.

Она отметила, что украинские власти занимаются вопросами, не связанными с повышением уровня жизни населения.

"Вместо того чтобы заниматься выводом страны из экономического, социального и политического кризиса, украинские власти инициируют вопросы, которые никак не скажутся на улучшении жизни людей". Ольга Ковитиди

Ранее Совет США по географическим названиям единогласно решил изменить в международной базе наименование украинской столицы с "Kiev" на "Kyiv". Это изменение внесут в базу с 17 июня.