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РИА Новости

В Совфеде оценили решение США "переименовать" Киев

Вчера, 11:40
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины на площади Независимости в Киеве
Монумент Независимости Украины на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Монумент Независимости Украины на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Член рабочей группы Совета Федерации по защите государственного суверенитета Ольга Ковитиди в разговоре с RT оценила решение Совета США по географическим названиям изменить написание названия Киева.
Она отметила, что украинские власти занимаются вопросами, не связанными с повышением уровня жизни населения.

"Вместо того чтобы заниматься выводом страны из экономического, социального и политического кризиса, украинские власти инициируют вопросы, которые никак не скажутся на улучшении жизни людей".

Ольга Ковитиди
Ранее Совет США по географическим названиям единогласно решил изменить в международной базе наименование украинской столицы с "Kiev" на "Kyiv". Это изменение внесут в базу с 17 июня.
В украинском посольстве в Вашингтоне подчеркнули значение этого решения для изменения написания названия Киева во всем мире, в частности на международных рейсах и в иностранных аэропортах.
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
31 мая, 20:12
На Украине сменили правила написания русских фамилий
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КиевСовет Федерации РФСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
клалссно !!!! надо еще букву "К" поменять на букву "Н" и название точно будет отражать то место, которые сша отводит незалежной
13 июня, 12:11
sselena_ab
3890003
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