В Совфеде оценили решение США "переименовать" Киев

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Член рабочей группы Совета Федерации по защите государственного суверенитета Ольга Ковитиди в разговоре с RT оценила решение Совета США по географическим названиям изменить написание названия Киева.
Она отметила, что украинские власти занимаются вопросами, не связанными с повышением уровня жизни населения.
"Вместо того чтобы заниматься выводом страны из экономического, социального и политического кризиса, украинские власти инициируют вопросы, которые никак не скажутся на улучшении жизни людей".
Ранее Совет США по географическим названиям единогласно решил изменить в международной базе наименование украинской столицы с "Kiev" на "Kyiv". Это изменение внесут в базу с 17 июня.
В украинском посольстве в Вашингтоне подчеркнули значение этого решения для изменения написания названия Киева во всем мире, в частности на международных рейсах и в иностранных аэропортах.
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