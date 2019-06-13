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РИА Новости

Кубанская прокуратура установила личность "воскресшего" Цапка

Вчера, 11:37
206175
© Фото предоставлено прокуратурой Краснодарского краяЧеловек, сфотографированный в Сочи после ДТП и похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка
Человек, сфотографированный в Сочи после ДТП и похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка
© Фото предоставлено прокуратурой Краснодарского края
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Человек, сфотографированный в Сочи после ДТП и похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске, рассказали РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Сообщается, что мужчина на фото — уроженец Бишкека Никифоров Виталий Витальевич.
© Фото предоставлено прокуратурой Краснодарского краяЧеловек, сфотографированный в Сочи после ДТП и похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка
Человек, сфотографированный в Сочи после ДТП и похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка
© Фото предоставлено прокуратурой Краснодарского края
Человек, сфотографированный в Сочи после ДТП и похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка
Во вторник кубанская "Комсомольская правда" написала, что жители Краснодарского края обратились к прокурору Сочи Игорю Грязнову с просьбой выяснить, кто запечатлен на фото с места ДТП, которое произошло в городе 4 июня.
Они утверждают, что в кадре зафиксирован человек, имеющий внешнее сходство с главой кущевской банды Сергеем Цапком, который, по официальным данным, скончался в СИЗО пять лет назад.
Как сообщает издание, жители станицы уверены, что на фотографии, сделанной 6 июня, — именно Цапок. Они утверждают, что смерть лидера ОПГ была сфальсифицирована.
Анжела-Мари Цапок. Архивное фото
4 сентября 2018, 11:34
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Банда Цапка

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек осенью 2010 года.
Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России.
Самого Цапка приговорили к пожизненному заключению, но он скончался от болезни в июле 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.
Сергей Цапок. Архив
5 ноября 2015, 03:43
Дело о массовом убийстве в станице КущевскаяПодробнее о деле о массовом убийстве в станице Кущевская читайте в справке РИА Новости.
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Сергей ЦапокПроисшествия
Популярные комментарии
Он же самый богатый Цапок был, я уже давно думаю что он таким способом ушел от заключения. Местное СИЗО, местная прокуратура, им веры нет, по крайней мере у меня.
13 июня, 13:18
Михаил Иванов
76103013
Не понял, и в чем сходство? Как по мне он похож на Митяя из т/с "Сваты"
13 июня, 12:47
Владислав Чеснов
191110020
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