Кубанская прокуратура установила личность "воскресшего" Цапка

Человек, сфотографированный в Сочи после ДТП и похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка

© Фото предоставлено прокуратурой Краснодарского края Человек, сфотографированный в Сочи после ДТП и похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Человек, сфотографированный в Сочи после ДТП и похожий на главу кущевской банды Человек, сфотографированный в Сочи после ДТП и похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка , оказался вором в федеральном розыске, рассказали РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сообщается, что мужчина на фото — уроженец Бишкека Никифоров Виталий Витальевич.

© Фото предоставлено прокуратурой Краснодарского края Человек, сфотографированный в Сочи после ДТП и похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка © Фото предоставлено прокуратурой Краснодарского края Человек, сфотографированный в Сочи после ДТП и похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка

Во вторник кубанская " Комсомольская правда " написала, что жители Краснодарского края обратились к прокурору Сочи Игорю Грязнову с просьбой выяснить, кто запечатлен на фото с места ДТП, которое произошло в городе 4 июня.

Они утверждают, что в кадре зафиксирован человек, имеющий внешнее сходство с главой кущевской банды Сергеем Цапком, который, по официальным данным, скончался в СИЗО пять лет назад.

Как сообщает издание, жители станицы уверены, что на фотографии, сделанной 6 июня, — именно Цапок. Они утверждают, что смерть лидера ОПГ была сфальсифицирована.

Банда Цапка

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек осенью 2010 года.

Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России.