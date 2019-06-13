В России создали сверхпрочный пластик для применения в стрелковом оружии

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В России создан высокопрочный полимерный материал, из которого будут делать детали стрелкового оружия.
Как сообщили РИА Новости в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения, разработка велась совместно с НПП "Полипластик".
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В институте подчеркнули что физико-механические показатели у нового материала на 15-20 процентов выше, чем у уже используемых полимеров, а стойкость к циклическим нагрузкам по основным показателям в два-три раза выше, чем у других материалов.
Гранулированные высокопрочные полимерные материалы, перерабатываемые в готовые изделия, служат сырьем для изготовления пластмассовых деталей стрелкового оружия.
Современные высокопрочные полимерные материалы представляют собой довольно узкую группу, их отличия заключаются в основном в марках полиамида, используемого в качестве основы композиции, количестве и типе добавок. Армирующим компонентом высокопрочных полимерных материалов является стекловолокно или углеродное волокно.
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