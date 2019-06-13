Китай призвал ЕС не вмешиваться в дела Гонконга

ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. Китай выражает недовольство и протест в связи с заявлениями ЕС о поправках к закону об экстрадиции и призывает не вмешиваться во внутренние дела Китая, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее в опубликованном заявлении ЕС отметил, что разделяет обеспокоенность жителей Гонконга относительно поправок к закону об экстрадиции, которые, в случае одобрения парламентом, позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. По мнению ЕС, это очень чувствительный вопрос с потенциальными последствиями и для граждан ЕС.

"Китайская сторона выражает крайнее недовольство и решительный протест в связи с безответственными заявлениями ЕС о поправках к закону об экстрадиции", - заявил на брифинге Гэн Шуан.

Он подчеркнул, что события в Гонконге относятся к внутренней политике Китая и никто не имеет права вмешиваться в это.

"Мы надеемся на то, что ЕС будет объективно относиться к законному процессу внесения поправок и прекратит вмешательство во внутренние дела Гонконга в какой бы то ни было форме", - подчеркнул китайский дипломат.

Многотысячная акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции началась в среду, к обеду на улицах города появились баррикады из кирпича и металлических ограждений. Столкновения развернулись и вблизи комплекса законодательного собрания города. В результате заседание парламента, на котором должно было пройти рассмотрение поправок, было отменено.