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РИА Новости

Китай призвал ЕС не вмешиваться в дела Гонконга

Вчера, 11:31
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© REUTERS / Tyrone SiuАкция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции. 12 июня 2019
Акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции. 12 июня 2019
© REUTERS / Tyrone Siu
Акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции. 12 июня 2019
ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. Китай выражает недовольство и протест в связи с заявлениями ЕС о поправках к закону об экстрадиции и призывает не вмешиваться во внутренние дела Китая, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ранее в опубликованном заявлении ЕС отметил, что разделяет обеспокоенность жителей Гонконга относительно поправок к закону об экстрадиции, которые, в случае одобрения парламентом, позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. По мнению ЕС, это очень чувствительный вопрос с потенциальными последствиями и для граждан ЕС.
Акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции. 12 июня 2019
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"Китайская сторона выражает крайнее недовольство и решительный протест в связи с безответственными заявлениями ЕС о поправках к закону об экстрадиции", - заявил на брифинге Гэн Шуан.
Он подчеркнул, что события в Гонконге относятся к внутренней политике Китая и никто не имеет права вмешиваться в это.
"Мы надеемся на то, что ЕС будет объективно относиться к законному процессу внесения поправок и прекратит вмешательство во внутренние дела Гонконга в какой бы то ни было форме", - подчеркнул китайский дипломат.
Многотысячная акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции началась в среду, к обеду на улицах города появились баррикады из кирпича и металлических ограждений. Столкновения развернулись и вблизи комплекса законодательного собрания города. В результате заседание парламента, на котором должно было пройти рассмотрение поправок, было отменено.
Глава полиции Гонконга назвал столкновения с протестующими "массовыми беспорядками", заявив, что у полиции не остается другого выбора, как применить силу. В итоге в ход пошли перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. По последним данным, в результате протестов пострадали и были госпитализированы 72 человека в возрасте от 15 до 66 лет, двое находятся в тяжелом состоянии.
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Протесты в ГонконгеГэн ШуанЕвросоюзМИД КНРГонконгКитайВ мире
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