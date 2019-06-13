В КЧР прошли скачки на приз главы республики

ЧЕРКЕССК, 13 июн - РИА Новости . Конноспортивные соревнования, в ходе которых были разыграны призы главы Карачаево-Черкесии, прошли в День России в столице республике - Черкесске, сообщили в пресс-службе руководителя региона.

К участию в забегах были допущены лошади всех пород, выращенные в Карачаево-Черкесии.

В главном заезде соревнований на приз главы КЧР победу одержал жеребец Дансер-Лайт, второе место занял жеребец Лион, третье - жеребец Дандэлайн. Дистанция забега составила 2000 метров. В этот же день на главном ипподроме республики скакуны соревновались на призы в честь Героев СССР и России, Дружбы народов, Великой Победы, ветеранов труда и народов КЧР на дистанциях 1000, 1200, 1600 и 2000 метров.