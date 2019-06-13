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РИА Новости
Карачаево-Черкесская республика

В КЧР прошли скачки на приз главы республики

Вчера, 11:30
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ЧЕРКЕССК, 13 июн - РИА Новости. Конноспортивные соревнования, в ходе которых были разыграны призы главы Карачаево-Черкесии, прошли в День России в столице республике - Черкесске, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
К участию в забегах были допущены лошади всех пород, выращенные в Карачаево-Черкесии.
В главном заезде соревнований на приз главы КЧР победу одержал жеребец Дансер-Лайт, второе место занял жеребец Лион, третье - жеребец Дандэлайн. Дистанция забега составила 2000 метров. В этот же день на главном ипподроме республики скакуны соревновались на призы в честь Героев СССР и России, Дружбы народов, Великой Победы, ветеранов труда и народов КЧР на дистанциях 1000, 1200, 1600 и 2000 метров.
Призы победителям соревнований от имени главы КЧР вручил первый вице-премьер республики Эльдар Байчоров.
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Карачаево-Черкесская республикаРоссия
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