На юге Москвы ограбили банк

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. На юге Москвы неизвестный мужчина ограбил банк, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.
Как уточнил собеседник агентства, инцидент произошел в девять утра на Варшавском шоссе, 72, в отделении банка "Ренессанс-кредит". По предварительным данным, злоумышленник был вооружен.
"Никто из сотрудников, к счастью, не пострадал. Все остальные офисы банка осуществляют свою работу в обычном режиме", — рассказали РИА Новости в кредитной организации.
Правоохранители ищут грабителя и устанавливают сумму похищенного. Известно, что речь может идти о крупной сумме денег.
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