Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T11:27Z
https://ria.ru/20190613/1555527294.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

На юге Москвы ограбили банк

Вчера, 11:27
8714
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. На юге Москвы неизвестный мужчина ограбил банк, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.
Как уточнил собеседник агентства, инцидент произошел в девять утра на Варшавском шоссе, 72, в отделении банка "Ренессанс-кредит". По предварительным данным, злоумышленник был вооружен.

"Никто из сотрудников, к счастью, не пострадал. Все остальные офисы банка осуществляют свою работу в обычном режиме", — рассказали РИА Новости в кредитной организации.

Правоохранители ищут грабителя и устанавливают сумму похищенного. Известно, что речь может идти о крупной сумме денег.
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля. Архивное фото
28 ноября 2018, 13:03
В Сургуте мужчина с неизвестными емкостями в руках пытался ограбить банк
101411542515
Обсудить 12
МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Похвально!
13 июня, 12:03
Arthur T. Kopylov
1210006
Молодец! Добились чинуши? народ хвалит!
13 июня, 12:11
aa.yast
510005
Рекомендуем
Человек, сфотографированный в Сочи после ДТП и похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка
Кубанская прокуратура установила личность "воскресшего" Цапка
РИА
Новости
Кадр из мини-сериала Чернобыль
После сериала "Чернобыль" обнаружен новый вид беспощадных мутантов
Менеджеры дополнительного офиса по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк во время работы с клиентами
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян, пишут СМИ
Водитель автомобиля Яндекс.Такси в Москве
Такси может стать роскошью из-за нового закона Госдумы
Лента
новостей
Бари Алибасов
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Путин прокомментировал ситуацию в Молдавии
Сотрудники службы безопасности порта Шахид-Бехешти в Оманском заливе
В Оманском заливе спасли всех моряков с атакованных танкеров
Сотрудница дополнительного офиса Сбербанка в зале обслуживания физических и юридических лиц
В Сбербанке объяснили требование о пояснении источника дохода клиентов
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Володин озвучил условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ
Бари Алибасов
Врачи оценили состояние Алибасова
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Девушки на пляже
Как найти самые дешевые курортные поселки в Крыму и Краснодарском крае
Арслан Батаджиев
Последняя рыбалка: кто ответит за резонансное убийство егеря под Астраханью
Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. 20 июля 2018
Немецкие СМИ рассказали о российском "оружии конца света"
Структура Земли
Загадка земного ядра: откуда у нашей планеты магнитное поле
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:58Власти Мексики официально отменили конкурс по поиску партнеров для Pemex
03:56Суд в Забайкалье арестовал имущество главы уранодобывающего предприятия
03:52"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в мае снизился на 0,7%
03:45В ГИБДД объяснили, почему опасно оставлять ребенка в машине
03:41В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
03:35В Чили произошло землетрясение магнитудой 6
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
02:25Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев
Лента новостейМолния