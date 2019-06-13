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РИА Новости

Замглавы СБУ рассказал, что у его жены есть российское гражданство

Вчера, 11:26
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CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Замглавы службы безопасности Украины Ивана Баканова
Замглавы службы безопасности Украины Ивана Баканова
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
КИЕВ, 13 июн - РИА Новости. Первый заместитель главы Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что его жена является гражданкой РФ, но находится в процессе оформления украинского гражданства.
Президент Украины Владимир Зеленский 22 мая назначил руководителя своего предвыборного штаба Баканова первым заместителем главы Службы безопасности страны.

"Моя спецпроверка в СБУ не обнаружила никаких ограничений при назначении на должность заместителя председателя СБУ и не нашла препятствий предоставлению мне допуска к государственной тайне… Моя жена, украинка, жила и училась в школе Кривого Рога. Поступила в высшее учебное заведение на территории России, при распаде СССР получила паспорт гражданки РФ. Замечу, тогда были времена кардинально других отношений между Украиной и Россией. Зато с 1998 года она живет и работает на Украине с видом на жительство в нашей стране, находится в процессе оформления украинского гражданства", - цитирует заявление Баканова пресс-служба СБУ в Facebook.

Он также сообщил, что его жена Оксана не посещала территорию Российской Федерации с 2013 года.
"Получение гражданства много лет было коррумпированной кормушкой для некоторых чиновников. Мы никогда не подключали к процессу "фирмы", посредников и не будем обращаться с такой просьбой к президенту… Оксана имеет устойчивую проукраинскую позицию", - добавил он.
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