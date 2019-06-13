Замглавы СБУ рассказал, что у его жены есть российское гражданство

"Моя спецпроверка в СБУ не обнаружила никаких ограничений при назначении на должность заместителя председателя СБУ и не нашла препятствий предоставлению мне допуска к государственной тайне… Моя жена, украинка, жила и училась в школе Кривого Рога. Поступила в высшее учебное заведение на территории России, при распаде СССР получила паспорт гражданки РФ. Замечу, тогда были времена кардинально других отношений между Украиной и Россией. Зато с 1998 года она живет и работает на Украине с видом на жительство в нашей стране, находится в процессе оформления украинского гражданства", - цитирует заявление Баканова пресс-служба СБУ в Facebook.