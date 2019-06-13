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РИА Новости

В ДНР опровергли заявления силовиков о захвате территорий в районе Донецка

Вчера, 11:22
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики опровергло заявление украинских силовиков о захвате территорий в районе Донецка.

"Информация о продвижении вооруженных формирований Украины на участке линии соприкосновения в районе Донецка не соответствует действительности, противник находится на своих позициях, подразделения ДНР контролируют ситуацию в этом районе", — сообщили РИА Новости в Народной милиции ДНР.

Накануне официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий заявил в эфире радиостанции "Армия ФМ", что силовики вплотную подошли к Донецку, сократив расстояние от ранее занимаемых позиций до окраин города на 100-250 метров.
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