В ДНР опровергли заявления силовиков о захвате территорий в районе Донецка

ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики опровергло заявление украинских силовиков о захвате территорий в районе Донецка.
"Информация о продвижении вооруженных формирований Украины на участке линии соприкосновения в районе Донецка не соответствует действительности, противник находится на своих позициях, подразделения ДНР контролируют ситуацию в этом районе", — сообщили РИА Новости в Народной милиции ДНР.
Накануне официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий заявил в эфире радиостанции "Армия ФМ", что силовики вплотную подошли к Донецку, сократив расстояние от ранее занимаемых позиций до окраин города на 100-250 метров.