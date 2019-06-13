В ДНР опровергли заявления силовиков о захвате территорий в районе Донецка

"Информация о продвижении вооруженных формирований Украины на участке линии соприкосновения в районе Донецка не соответствует действительности, противник находится на своих позициях, подразделения ДНР контролируют ситуацию в этом районе", — сообщили РИА Новости в Народной милиции ДНР.