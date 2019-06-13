В Крыму таможенники пресекли контрабанду ювелирных изделий

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Контрабанда ювелирных изделий из Украины пресечена в одном из крымских пограничных пунктов пропуска, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Крымской таможни.

Инцидент произошел в пункте пропуска "Джанкой".

"У гражданки РФ, следовавшей с территории Украины, были выявлены незадекларированные, сокрытые среди личных вещей ювелирные украшения из серебра 925 пробы общим весом 7,8 килограмм", - говорится в сообщении.

Кроме того, в багаже также были обнаружены элементы, предназначенные для изготовления украшений, что свидетельствовало о возможном коммерческом использовании ввозимой товарной партии.

"Весь выявленный товар был изъят и направлен на экспертизу, которая установила, что стоимость нелегально ввезенных ювелирных изделий превысила 1 миллион 430 тысяч рублей", - отметили в ведомстве.