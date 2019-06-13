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РИА Новости

В Крыму таможенники пресекли контрабанду ювелирных изделий

Вчера, 11:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Контрабанда ювелирных изделий из Украины пресечена в одном из крымских пограничных пунктов пропуска, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Крымской таможни.
Инцидент произошел в пункте пропуска "Джанкой".
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"У гражданки РФ, следовавшей с территории Украины, были выявлены незадекларированные, сокрытые среди личных вещей ювелирные украшения из серебра 925 пробы общим весом 7,8 килограмм", - говорится в сообщении.
Кроме того, в багаже также были обнаружены элементы, предназначенные для изготовления украшений, что свидетельствовало о возможном коммерческом использовании ввозимой товарной партии.
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"Весь выявленный товар был изъят и направлен на экспертизу, которая установила, что стоимость нелегально ввезенных ювелирных изделий превысила 1 миллион 430 тысяч рублей", - отметили в ведомстве.
По факту контрабанды ювелирных изделий возбуждено уголовное дело.
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