При обстреле в Идлибе пострадали трое турецких военных

АНКАРА, 13 июн - РИА Новости. Минобороны Турции заявило, что при обстреле наблюдательного пункта в сирийском Идлибе с территории, подконтрольной правительственной армии Сирии, трое турецких военных получили легкие ранения.

"С территории, подконтрольной сирийскому режиму, произведен обстрел нашего наблюдательного пункта в районе Ас-Шариа в зоне деэскалации в Идлибе. По нему было выпущено 35 минометных снарядов. Три наших военных получили легкие ранения, повреждена часть оборудования. Продолжается эвакуация раненых", - говорится в сообщении.

По итогам переговоров президентов России и Турции - стран-гарантов перемирия в САР - в Сочи 17 сентября прошлого года министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.

На территории провинции Идлиб находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*. Всего в провинции Идлиб находятся около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.