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РИА Новости

В СРС предположили, что в нефтяной танкер Front Altair попала торпеда

Вчера, 11:05
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Тайваньская государственная энергетическая компания CPC сообщила, что в зафрахтованный фирмой танкер Front Altair, который доставлял топливо с Ближнего Востока, "предположительно, попала торпеда", сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании.
Как заявил один руководителей компании У Ифан (Wu I-Fang), инцидент с нефтяным танкером Front Altair, который перевозил 75 тысяч тонн лигроина, произошел около 4 часов по времени GMT (7 утра мск) в четверг. По его словам, все члены экипажа были спасены.
Как отмечает агентство со ссылкой на данные компании Refinitiv Eikon, последний раз, когда было известно местоположение танкера, он находился недалеко от берегов Ирана в Оманском заливе. По данным компании, он взял груз в городе Рувайс в ОАЭ.
Ранее организация "Морские торговые операции Великобритании" (UKMTO) сообщила, что Британия и ее партнеры расследуют инцидент в Оманском заливе после информации в СМИ о нападении на танкеры. Рядом с сообщением на сайте организации находится карта с предположительным местом инцидента в Оманском заливе.
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеИранВ мире
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