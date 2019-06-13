В СРС предположили, что в нефтяной танкер Front Altair попала торпеда

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Тайваньская государственная энергетическая компания CPC сообщила, что в зафрахтованный фирмой танкер Front Altair, который доставлял топливо с Ближнего Востока, "предположительно, попала торпеда", сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании.
Как заявил один руководителей компании У Ифан (Wu I-Fang), инцидент с нефтяным танкером Front Altair, который перевозил 75 тысяч тонн лигроина, произошел около 4 часов по времени GMT (7 утра мск) в четверг. По его словам, все члены экипажа были спасены.
M.T Front Altair has been abandoned and its all crew has been safely picked up by nearest vessel Hyundai Dubai.— Maya Al Amri/قابوس (@maya_alamri2) 13 июня 2019 г.
Master of Hyundai Dubai reported cause of fire on Front Altair as surface attack.
Front Altair is a loaded tanker on fire and adrift about 18 NM off our position. pic.twitter.com/QNuSbQF95b
Как отмечает агентство со ссылкой на данные компании Refinitiv Eikon, последний раз, когда было известно местоположение танкера, он находился недалеко от берегов Ирана в Оманском заливе. По данным компании, он взял груз в городе Рувайс в ОАЭ.
Ранее организация "Морские торговые операции Великобритании" (UKMTO) сообщила, что Британия и ее партнеры расследуют инцидент в Оманском заливе после информации в СМИ о нападении на танкеры. Рядом с сообщением на сайте организации находится карта с предположительным местом инцидента в Оманском заливе.