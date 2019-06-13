В СРС предположили, что в нефтяной танкер Front Altair попала торпеда

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Тайваньская государственная энергетическая компания CPC сообщила, что в зафрахтованный фирмой танкер Front Altair, который доставлял топливо с Ближнего Востока, "предположительно, попала торпеда", сообщает Тайваньская государственная энергетическая компания CPC сообщила, что в зафрахтованный фирмой танкер Front Altair, который доставлял топливо с Ближнего Востока, "предположительно, попала торпеда", сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании.

Как заявил один руководителей компании У Ифан (Wu I-Fang), инцидент с нефтяным танкером Front Altair, который перевозил 75 тысяч тонн лигроина, произошел около 4 часов по времени GMT (7 утра мск) в четверг. По его словам, все члены экипажа были спасены.

M.T Front Altair has been abandoned and its all crew has been safely picked up by nearest vessel Hyundai Dubai.



Master of Hyundai Dubai reported cause of fire on Front Altair as surface attack.



Front Altair is a loaded tanker on fire and adrift about 18 NM off our position. pic.twitter.com/QNuSbQF95b — Maya Al Amri/قابوس (@maya_alamri2) 13 июня 2019 г.

Как отмечает агентство со ссылкой на данные компании Refinitiv Eikon, последний раз, когда было известно местоположение танкера, он находился недалеко от берегов Ирана в Оманском заливе. По данным компании, он взял груз в городе Рувайс в ОАЭ.