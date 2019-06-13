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РИА Новости

Эксперт: российские подлодки и системы ПВО могут заинтересовать Пакистан

Вчера, 11:04
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИгорь Коротченко
Игорь Коротченко
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Игорь Коротченко . Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Пакистан может быть заинтересован в закупке широкого спектра российских вооружений, в том числе систем противовоздушной обороны, подводных лодок и авиации, заявил во вторник РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил РИА Новости, что Исламабад заинтересован в закупках вооружений у Москвы, пакистанские военные уже находятся в контакте с российскими коллегами по этому вопросу.
"Пакистан может быть заинтересован в российских системах ПВО большой, средней и малой дальности, ударных вертолетах Ми-28 и Ка-52 и транспортных Ми-17, а также истребителей Су-30СМ и Су-35. Кроме того, вероятен интерес Исламабада к закупке дизельных подводных лодок проекта 636", - сказал Коротченко.
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Эксперт подчеркнул, что ограничивающим фактором может стать негативная реакция Индии на военные поставки Пакистану.
"Пакистан может себе позволить с финансовой точки зрения покупку такой техники, однако здесь нужно учитывать интересы Индии, как одного из крупнейших партнеров РФ в сфере ВТС, которая будет негативно реагировать на поставки российского оружия пакистанской стороне. Здесь нужно найти баланс и понимание того, что возможные контракты с Исламабадом не вызовут ненужных осложнений в отношениях с Нью-Дели", - сказал собеседник агентства.
Ранее заместитель директора независимого Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко заявил РИА Новости, что пакистанский спрос на закупку российского оружия оценивается на 9 миллиардов долларов.
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Игорь КоротченкоПакистанРоссияВ мире
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