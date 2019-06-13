Эксперт: российские подлодки и системы ПВО могут заинтересовать Пакистан

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Пакистан может быть заинтересован в закупке широкого спектра российских вооружений, в том числе систем противовоздушной обороны, подводных лодок и авиации, заявил во вторник РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил РИА Новости, что Исламабад заинтересован в закупках вооружений у Москвы, пакистанские военные уже находятся в контакте с российскими коллегами по этому вопросу.

"Пакистан может быть заинтересован в российских системах ПВО большой, средней и малой дальности, ударных вертолетах Ми-28 и Ка-52 и транспортных Ми-17, а также истребителей Су-30СМ и Су-35. Кроме того, вероятен интерес Исламабада к закупке дизельных подводных лодок проекта 636", - сказал Коротченко.

Эксперт подчеркнул, что ограничивающим фактором может стать негативная реакция Индии на военные поставки Пакистану.

"Пакистан может себе позволить с финансовой точки зрения покупку такой техники, однако здесь нужно учитывать интересы Индии, как одного из крупнейших партнеров РФ в сфере ВТС, которая будет негативно реагировать на поставки российского оружия пакистанской стороне. Здесь нужно найти баланс и понимание того, что возможные контракты с Исламабадом не вызовут ненужных осложнений в отношениях с Нью-Дели", - сказал собеседник агентства.