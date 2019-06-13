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РИА Новости
Война в Сирии

Турция заявила об обстреле наблюдательного пункта в Идлибе

Вчера, 10:51
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АНКАРА, 13 июн - РИА Новости. Минобороны Турции заявило об обстреле своего наблюдательного пункта в сирийском Идлибе с территории, подконтрольной правительственной армии Сирии.
"С территории, подконтрольной сирийскому режиму, произведен обстрел нашего наблюдательного пункта в районе Ас-Шариа в зоне деэскалации в Идлибе. По нему было выпущено 35 минометных снарядов", - говорится в сообщении.
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Как отметило минобороны Турции, в связи с инцидентом им "были приняты необходимые меры при посредничестве России".
По итогам переговоров президентов России и Турции - стран-гарантов перемирия в САР - в Сочи 17 сентября прошлого года министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.
На территории провинции Идлиб находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*. Всего в провинции Идлиб находятся около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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