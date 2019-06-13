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РИА Новости
Культура

Большой театр представит премьеру балетных шедевров Баланчина и Бежара

Вчера, 10:42
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЗдание Государственного академического Большого театра России в Москве
Здание Государственного академического Большого театра России в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Здание Государственного академического Большого театра России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Премьера двух одноактных балетов – "Симфония до мажор" Джорджа Баланчина и "Парижское веселье" Мориса Бежара состоится 13 июня на Новой сцене Большого театра, сообщили в пресс-службе ГАБТа.
Большой театр впервые обращается к творчеству Мориса Бежара - легенде современного балета - и представляет одну из его самых радостных постановок, балет "Парижское веселье" - яркое балетное попурри на музыку Жака Оффенбаха и Манюеля Розенталя.
Главный герой балета – молодой человек, который приезжает в Париж, чтобы учиться танцам. Там он встречает педагога, который одновременно и восхищается, и издевается над ним. Прообразом этого персонажа стала Рузанна Саркисян – легендарный педагог Ролана Пети, Мориса Бежара, Пьера Лакотта.
"Этот проект заставил меня вспомнить собственную юность, те года, когда я приехал в Париж… Когда мне был 21 год, я танцевал "Парижское веселье" в Лондоне в хореографии Мясина", - писал Бежар.
Постановку балета осуществили: дирижер-постановщик Тимур Зангиев, автор сценографии и костюмов – Тьерри Боске, балетмейстер-репетитор Петр Нарделли.
Что касается "Симфонии до мажор" Баланчина, то премьера этого балета в Большом состоялась в 1999 году, и вот после десятилетнего перерыва этот балет-праздник классического танца возвращается в репертуар ГАБТа.
"Мне казалось, что в этом спектакле должна звучать музыка французского композитора, поэтому я выбрал малоизвестную симфонию до мажор Бизе, написанную композитором в семнадцать лет. Постановка заняла около двух недель… Основой балета "Симфония до мажор" является не сюжет, а музыка, на которую он поставлен", - писал Баланчин.
Над этой постановкой работали: дирижер Тимур Зангиев, балетмейстер-репетитор Элиз Борн, художник по костюмам Татьяна Ногинова.
Главные партии в балетах репетируют ведущие солисты балета Большого театра: Екатерина Шипулина, Екатерина Крысанова, Ольга Смирнова, Мария Виноградова, Юлия Степанова, Евгения Образцова, Артем Овчаренко, Денис Родькин, Игорь Цвирко, Вячеслав Лопатин, Семен Чудин и другие.
Премьерные показы пройдут на Новой сцене 13, 14, 15 и 16 июня.
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